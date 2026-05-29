藏了60年的秘密？白宮「外星人專區」正式上線 真相讓網傻眼

當地時間28日，白宮「外星人專區」頁面正式上線。（aliens.gov）

美國政府日前註冊「aliens.gov」官方網域，引發外界熱議，白宮如今正式上線「外星人專區」，不過網站內容並非揭露外星人機密，而是將非法移民執法議題包裝成科幻風格宣傳頁面。

日前白宮註冊「aliens.gov」網域，引發外界討論，討論這個網站是否與UFO解密或外星人檔案有關，在當地時間28日，白宮「外星人專區」頁面正式上線，內容以太空懸疑風格寫道：

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60年來，美國一直小心的保守著一個秘密

「外星人」（Aliens）就在我們之中，與我們成為鄰居，與我們進行日常互動

他們跟我們去同家店買東西，去上同一所學校，過著看起來與常人無異的生活

但有個不同之處──他們不屬於這裡

數百萬人趁著黑夜掩護抵達，並直接潛入進我們的社會

無數總統、議員、高階官員都對此知情

然而他們沒有選擇保護美國公民，反而選擇掩蓋真相，甚至加速這場入侵。

直到有一個人終於有勇氣說出真相。

勇敢、正直、毫無畏懼

川普總統是第一個指出「外星人」（Aliens）對每個美國家庭、每個社區，以及我們國家未來所構成真正危險的人。

真相已不再遙不可及。它就在這裡。就在此刻。

不過網站實際內容與外星生命無關，而是聚焦非法移民執法資訊，網頁底下顯示美國「移民暨海關執法局」（ICE）逮捕數據，提供非法移民相關統計與地圖，鼓勵民眾向ICE檢舉可疑人士。

該網站本質上是一個以太空懸疑主題包裝的移民執法宣傳平台，所謂的「外星人」（Aliens）指的是非法移民，將非法移民指稱為外星人，這個網站一發布立刻在網路上引發熱議。

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