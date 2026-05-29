和哈瑪斯同列「性暴力」黑名單 以色列斥聯合國政治認定

以色列駐聯合國大使達諾稱，以色列與哈瑪斯一同被列入聯合國衝突地區性暴力黑名單是政治決定，完全脫離事實與現實。（法新社）

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）近日在X上表示，以色列與哈瑪斯一同被列入聯合國衝突地區性暴力黑名單，強調此事是政治決定，完全脫離事實與現實。

根據《路透》報導，達諾稱他指的是1份即將發布的報告，並補充他是在與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的通話中得知此事。

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古特瑞斯去年8月曾向聯合國安理會提交關於衝突地區性暴力年度報告，並警告以色列和俄羅斯今年可能被列入「涉嫌實施強姦或為其他形式性暴力行為負責」的當事人名單。

古特瑞斯的警告源自於對某些性暴力模式的嚴重關切，這些模式已被聯合國持續記錄在案。

達諾在另一篇文章聲稱，以色列與哈瑪斯相提並論是「新低點」（new low）。達諾主張，以色列已對每項指控做出詳細回應，並邀請聯合國代表訪問並考察局勢，但這些代表選擇不予理會。

以色列外交部28日晚間表示，將斷絕與古特瑞斯的一切關係；並指出，鑑於古特瑞斯選擇違反所有誠實、正直和專業精神的標準，以色列決定斷絕與秘書長辦公室的一切關係，並將等待新任聯合國秘書長就職。

另外，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）28日在例行記者會上被問及達諾的言論時回應說「我可以告訴你們，從秘書長的角度來看，他的大門仍然向以色列代表敞開，就如同向其他192個成員國和2個觀察員國敞開一樣。」

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