俄無人機撞羅馬尼亞大樓致2傷 北約與歐盟發聲譴責

1架俄羅斯無人機墜毀於羅馬尼亞境內1棟公寓大樓，造成2人受傷。（路透）

羅馬尼亞國防部今（29）日表示，1架俄羅斯無人機墜毀於羅馬尼亞境內1棟公寓大樓，造成2人受傷。

綜合《法新社》報導，羅馬尼亞國防部指出，俄羅斯在28日至29日夜間恢復對烏克蘭境內靠近羅馬尼亞河岸的民用和基礎設施目標的無人機襲擊。其中1架無人機進入羅馬尼亞領空後，墜毀於加拉茨市（Galati）1棟公寓樓的屋頂上。

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撞擊引發了火災，還導致2人受傷。目前大樓火勢已撲滅，2名傷者也被送往醫院。羅馬尼亞國防部稱，此次事件是俄羅斯嚴重且不負責任的升級行動。

北約譴責這起事件，發言人哈特（Allison Hart）在社群媒體上強調，北約將繼續加強防禦，應對包括無人機在內的一切威脅。

哈特補充，北約秘書長呂特（Mark Rutte）已與羅馬尼亞取得聯繫。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也譴責，俄羅斯的侵略戰爭又越過了1條底線。

馮德萊恩在社群媒體上發文說「我們與羅馬尼亞及其人民完全團結一致。在我們繼續加強安全和威懾的同時，將繼續加大對俄羅斯的壓力。」

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