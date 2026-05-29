馬西屏自曝寫完《懸崖不勒馬》卻封存8年 主角正是馬英九與金溥聰

前國安會秘書長金溥聰、前總統馬英九。（資料照）

名嘴馬西屏表示，在2016年國民黨失去政權之後，開始研究國民黨為何再度失去政權？跟很多相關人士談過，最後決定寫「懸崖不勒馬」這本書，主要是寫馬總統與金溥聰，用這些故事來印証馬總統與金溥聰的性格與理念所形成的行事風格，而這些行事風格才是所有施政背後的成因。

馬西屏在臉書PO文表示，3月17日寶傑來訊談馬總統，自己回他：「我寫完了一本書，叫（懸崖不勒馬），精彩絕倫，但決定不出了，放了8年了。」寶傑大吃一驚，這幾天馬總統事件正熱，當年很多親朋好友都知道我寫這本書，紛紛敲碗說現在是出書的最好時機，過後就不能出了。前兩天上寶傑節目談「失智」，結果「失智」的在節目中說了這本書，現在連出版社都找上門，自己是在2016年國民黨失去政權之後，開始研究國民黨為何再度失去政權？跟很多相關人士談過，最後決定寫「懸崖不勒馬」這本書，主要是寫馬總統與金溥聰。

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馬西屏指出，這本書完全不談馬總統八年市長與八年總統的任何施政內容，那不是寫書的目的。我的書內容全部是用一個個精彩的故事串聯，用這些故事來印証馬總統與金溥聰的性格與理念所形成的行事風格，而這些行事風格才是所有施政背後的成因，只有了解了個人風格，對於所有的施政選擇就了然於胸，好友們都知道馬西屏在寫這本書，最清楚的是當時龍田里里長袁俊麒，袁里長也知道書的故事內容，因為打球手受傷不能打字，特別請他找人幫忙打字，由馬西屏口述，本來想趕2018年520出版，但是沒趕上，8月才寫完，後來深思熟慮後決定永遠不出了，袁里長大吃一驚。這八年來袁里長一直不斷催促出版。

馬西屏續指，不出的理由很簡單，第一：馬總統與金溥聰是我的好朋友，這一本書一出朋友就做不成了，何必為了一本書失去兩個朋友。第二：當時年底縣市長選舉國民黨看起來形勢大好，我書裡面的很多獨家故事會被用來作為選舉攻擊的工具，就決定暫時不出了。這一暫時就變成了永久，一定有人會質問為什麼你會知道這麼多故事？兩個原因，第一：金溥聰當年從美國讀了碩士回來，第一份工作就考進中央日報當記者，當時我已經是組長了，他算是我的屬下。而且剛好就遇上行政院邀請十位外籍科技顧問來台灣診斷台灣科技未來發展，這在當時是大新聞，因為溥聰英文好，我就調他來跑，我們兩人第一次合作跑新聞。

馬西屏補充，後來金溥聰轟轟烈烈辭職（從溥聰辭職的過程就可以窺見他的性格），辭職後一度不得志也很清楚。後來他考進中央黨部，分派到馬英九辦公室任職（馬英九當時是副祕書長），我應該是全中央日報唯一去探望溥聰的，當時中央黨部門禁森嚴，連中央日報記者都不能隨意進出，馬西屏還在會客室辦理會客見他，馬英九宣布選台北市長，我們兩人在來來大飯店一樓見面，他邀請自己加入馬團隊，當時在信義路四段九樓設了一個臨時辦公室，當時馬團隊只有四個人，金溥聰、林火旺、蕭展正、跟馬西屏，所以溥聰的過往與真實風格沒人比我更清楚。吳伯公還親自找我當面問清楚溥聰的為人與作法。

馬西屏說，第二：自己曾經擔任過馬市長的文膽。30年來從來不對外面張揚此事，馬英九喜歡身邊的人低調，默默行事。因為馬英九行程太忙，為了替馬英九寫文章，曾經有一陣子坐在他旅行車後座，只有在他上車的路途中，才有時間細說他想寫的內容跟意思，有時路途很短或電話不斷，往往要費很長的時間，所以觀察到很多馬英九私下的舉止與想法。

馬西屏坦言，曾經寫了一本書叫「誰識馬英九」，寫的是馬總統的心性與品格，「懸崖不勒馬」寫的是馬總統的行事風格以及這種風格如何影響到他的決策理念與方向。前一本書寫的是馬總統的內在心性、後一本書寫的是馬總統的外在風格，其實他很珍惜與馬總統的相處，我們全家四人曾經非常難得的跟周美青、馬唯中、馬元中七人在一起吃過飯，馬西屏也到過他們家，馬伯伯對自己也很器重，常邀他去辦公室聊天，甚至一起出國。馬西屏獲得屏東中學傑出校友，馬總統來頒獎，那一天剛好是瑪雅人的世界末日，也是屏東中學首次有總統蒞臨，我問他：「世界末日竟然跑來屏東？」他說：「你得獎我一定要來啊！」

馬西屏直言，這當然是客氣話，但也是最後決定不出書的原因之一，這本書真的很精采，都是故事串聯，而且是好聽的故事，但是不會在此出書，這個時間出是「落井下石」，是「賣友求榮」，謹祝馬家平安度過這次風暴。

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