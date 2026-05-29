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    台中歌劇院遭恐嚇「放10顆炸彈」 警方巡守、維安畫面曝光

    2026/05/29 16:23 記者許國楨／台中報導
    警方獲報加強台中歌劇院巡守維安。（民眾提供）

    警方獲報加強台中歌劇院巡守維安。（民眾提供）

    台中國家歌劇院29日驚傳炸彈恐嚇訊息，有人透過網路留言聲稱「已在歌劇院放了10顆塑膠炸彈」，警方獲報後不敢大意，立即啟動高規格安全維護機制，大批警力迅速進駐歌劇院內外展開巡查，所幸截至目前未發現異狀。

    從現場畫面可見，多名員警與刑警進入歌劇院大廳巡守，員警手持手電筒仔細檢視櫃台、布幕後方及各處角落，不放過任何可疑位置，另一批警力則在館內來回巡邏，提高見警率。

    該恐嚇訊息是透過1999市政服務平台轉報，內容提及「台中歌劇院放了10顆塑膠炸彈」等語句，第六分局獲報後，立即派員前往現場執行安全檢查，同步強化歌劇院周邊巡邏及警戒勤務，防範突發危安事件發生，經初步全面清查後，目前並未發現可疑爆裂物或危險物品。

    經分析相關資料，留言IP位址來自境外，且用語模式與過去多起針對台中國家歌劇院、市政府及公共運輸系統的恐嚇案件相似，因此不排除與過往涉案中國籍交換學生張海川有關，目前已報請台中地檢署指揮偵辦，持續追查來源。

    此外，警方也同步聯繫市府警察隊，加強市政區域與重要公共場所安全維護，持續掌握可疑人、事、物，警方強調，任何散布恐嚇訊息、危害公共安全的行為，均會依法嚴辦，絕不寬貸，也呼籲民眾切勿任意在網路散布不實恐嚇言論，以免觸法。

    經初步全面清查後，目前並未發現可疑爆裂物或危險物品。（民眾提供）

    經初步全面清查後，目前並未發現可疑爆裂物或危險物品。（民眾提供）

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