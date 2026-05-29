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    「喪屍煙彈」毒駕國道狂飆 科技偵防跨區火速逮人收押

    2026/05/29 16:22 記者蔡清華／高雄報導
    蘇姓毒販見事跡敗露，駕車衝撞警車。（記者蔡清華翻攝）

    蘇姓毒販見事跡敗露，駕車衝撞警車。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市警方26日在仁武查緝「喪屍煙彈」毒品交易案，蘇姓毒販駕車衝撞警車，超速、蛇行經國道1號往北逃逸，檢警運用科技偵查與跨機關合作模式，高雄、台南兩地警方合力逮人，以預防性羈押要件向法院聲請羈押獲准。

    橋頭地檢署近日接獲網路上販賣「喪屍煙彈（依托咪酯）」情資，檢察長郭景東指派緝專組主任檢察官施家榮及檢察官梁詠鈞指揮警方積極偵辦，網路巡邏與毒販相約 26日在高雄市仁武區交易，蘇男駕車到場後竟駕車衝撞警車，並以超速、蛇行等非法方式經國道一號往北逃逸。

    高雄、台南兩地警方合力在台南市東區黑森林公園附近逮捕嫌犯，扣得喪屍煙彈24顆、毒品咖啡包205包、愷他命14包、工作手機2支等證物，且發覺被告有施用喪屍煙彈後駕駛車輛之毒駕行為。

    經檢察官複訊後，認被告販毒部分有逃亡及串供之虞；另就毒駕部分，因被告前已有毒駕遭判刑之刑事紀錄，於本案又再為毒駕行為，足認有反覆實施之虞，而有預防性羈押之必要，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣喪屍煙彈24顆、毒品咖啡包205包、愷他命14包、工作手機2支等證物（記者蔡清華翻攝）

    警方查扣喪屍煙彈24顆、毒品咖啡包205包、愷他命14包、工作手機2支等證物（記者蔡清華翻攝）

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