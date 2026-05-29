選舉？感情因素？雲林綠營美女議員控遭同黨女民代賞巴掌 縣黨部回應了

民進黨雲林縣議員張庭綺在臉書發文指控遭同黨民代掌摑、霸凌，引起地方議論紛紛。（圖取自張庭綺臉書）

民進黨籍雲林縣議員張庭綺昨（28）日在臉書爆料，過去曾遭一名女民代賞兩巴掌，更被同黨籍男民代處處刁難，她沉痛呼籲請社會真正重視霸凌。發文一出引起各界譁然，地方議論紛紛。對此，民進黨雲林縣黨部表示，將進一步釐清。

此文章一出引起各界震撼，連非綠陣營人士也在下方留言「聲援加油」，甚至立委張嘉郡的臉書粉絲帳號也留言「願妳被溫柔以待，願所有霸凌都能停止」。

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地方更是議論紛紛，各方謠言甚囂塵上，不少地方人士猜測可能與這次選舉有關係，甚至還有人猜測可能與感情有關係，還有人表示可能跟某陣營「亂放話」引起誤會相關。

民進黨雲林縣黨部表示，將邀請張庭綺議員前來陳述，後續將依照其意見進行後續處理，至於是否有議員所指霸凌一事，也將積極釐清。目前尚未聯絡上張議員，會透過各種管道與她了解。

張庭綺在臉書發出長文，指過去在雲林縣民進黨黨團赴日本參訪世博的最後一晚，一名女性民代深夜闖入她房中，劈頭就是兩巴掌，還對她嗆「見一次打一次。」理由竟是3年前一件莫須有、不可考的事情，她永遠記得那晚自己站在房中耳朵嗡嗡作響，眼淚止不住。

張庭綺再透露，後來甚至還有同黨的另一位男性民代，竟在議會開議期間、甚至公祭現場四處「堵她」對峙與叫囂，更惡劣地跑到她的服務處與家人住家不斷騷擾，讓她每天出門前都充滿恐懼，只能在深夜家人入睡後偷偷哭泣。

文章最後也向政府、執政者以及所有握有權力的人發出沉痛呼籲，請社會真正重視霸凌，不要等到生命離開了才來說「如果早點發現就好了」，並期盼這世界能少一點惡意，讓每一個正在黑暗中苦撐的人，都能被溫柔接住。

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