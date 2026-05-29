亞太學院退場閒置 苗縣議員蕭詠萱籲加速再利用

頭份市亞太創意技術學院退場後閒置，恐淪為治安死角，苗栗縣議員蕭詠萱建議納入桃竹苗大矽谷計畫，加速推動再利用。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員蕭詠萱今（29日）總質詢關心頭份市亞太創意技術學院退場後閒置，恐淪為治安死角，建議納入桃竹苗大矽谷計畫加速推動再利用。縣長鍾東錦答詢，亞太如今面臨龐大債務與私有土地產權問題，將引進有意願的企業、醫療院所或社團，提出開發計畫，縣府會全力協助活化。

蕭詠萱質詢指出，亞太創意技術學院退場後，仍承載許多師生的記憶，目前正處於退場清算的關鍵時期，涉及債務、民間基金及借貸爭議，面對中央推動桃竹苗大矽谷計畫的契機，地方政府應展現行政擔當，做好後續都市計畫與法令支持，協助地方發展整合，全力守護地方權益。

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鍾東錦答詢，他剛上任時，行政院通知將亞太創意技術學院作為「大矽谷計畫營運中心」，但後續中央並未持續朝該方向推進，計畫胎死腹中，結果並通知苗縣府教育處與地方。

鍾東錦指出，目前亞太學院面臨的問題不僅是債務，現有清算金額已從原先約7000萬元增加至1億7000多萬元，由於當年創校單位並未將土地全數捐贈給學校，其中約11至12公頃土地中，有部分土地仍屬私人土地，之前曾評估接手的醫療機構及民間團體，就因土地歸屬問題打退堂鼓。

鍾東錦表示，後續中央教育主管機關曾通知縣府，可承接其債務以轉換為縣府財產，但考量苗栗縣現階段財政狀況，現階段不宜由縣府直接墊資扛下，希望有意願的企業、醫療院所或社團，可以提報具體計畫，再由業務單位協助推動相關活化作業。

針對頭份市亞太創意技術學院退場後閒置，縣長鍾東錦希望有意願的企業、醫療院所或社團，可以提報具體計畫爭取活化。（記者張勳騰攝）

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