為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    殷瑋追打能源政策 吳思瑤秀23年前公文酸藍營別「圍吳救蔣」

    2026/05/29 16:40 記者何玉華／台北報導
    立委吳思瑤說，台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所用地。（立委吳思瑤提供）

    立委吳思瑤說，台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所用地。（立委吳思瑤提供）

    民進黨籍立委吳思瑤、沈伯洋昨到北投士林科技園區變電所預定地會勘，受到藍營質疑，北市府研考會主委殷瑋要吳思瑤說明國家能源政策，市議員張斯綱、汪志冰也酸她；吳思瑤說，她不是現任市長，協調權力不在她手上；也沒有要選市長，議員們不用為了救蔣萬安來圍她。同時出示台電2002年發給台北市政府都發局的公文，當時已提醒要因應未來發展預留變電所，嚴格說，是北市府延宕了23年。

    吳思瑤說，北市府不要再扯16年台電不做，台電更早在2002年馬英九擔任台北市長時，提出「台北知識經濟產業園區計畫案時」，就發文提醒北市府都發局要預留變電所用地，如同2025年5月獲知輝達要進駐，提醒北市府一樣。甚至在2010年，前任市長郝龍斌送出區段徵收計畫確定做科學園區時，也有再度提醒。

    吳思瑤說，地方政府不管誰執政，台電只要看到地方有開發需求，就會先提醒變電所的設置，等計畫提報後會再做確認，這是台電的SOP。輝達要進來，不是16年前的事，去年說要來時，因為土地的問題也不知道會不會確定，「怎麼會自己主導的事還要來怪提醒的人」。

    吳思瑤說，她跟沈伯洋都不是市長，該主責協調的是蔣萬安，延宕一年是事實，去年台電的提醒當耳邊風，現在來討救兵。他們跟台電的立場都一樣，這是國家跟產業的需要，該幫就幫，現在她最重要的就是督促台電要寬列預算；同樣要求北市府在後續程序，如施工許可、挖路申請等，都要單一窗口趕快對接，把進度補起來，不要再延宕。

    吳思瑤說，他們不是現任市長，協調權力不在她手上，她的職責是監督中央、協助台電；她也沒有要選市長，議員們不用為了救蔣萬安來圍吳思瑤。而要參選的沈伯洋成為市政的加速器，沈要做的事，市府本來不做都去做了，「還沒上任就有政績。」

    立委吳思瑤說，台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所。（立委吳思瑤提供）

    立委吳思瑤說，台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所。（立委吳思瑤提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播