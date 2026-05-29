殷瑋追打能源政策 吳思瑤秀23年前公文酸藍營別「圍吳救蔣」

立委吳思瑤說，台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所用地。（立委吳思瑤提供）

民進黨籍立委吳思瑤、沈伯洋昨到北投士林科技園區變電所預定地會勘，受到藍營質疑，北市府研考會主委殷瑋要吳思瑤說明國家能源政策，市議員張斯綱、汪志冰也酸她；吳思瑤說，她不是現任市長，協調權力不在她手上；也沒有要選市長，議員們不用為了救蔣萬安來圍她。同時出示台電2002年發給台北市政府都發局的公文，當時已提醒要因應未來發展預留變電所，嚴格說，是北市府延宕了23年。

吳思瑤說，北市府不要再扯16年台電不做，台電更早在2002年馬英九擔任台北市長時，提出「台北知識經濟產業園區計畫案時」，就發文提醒北市府都發局要預留變電所用地，如同2025年5月獲知輝達要進駐，提醒北市府一樣。甚至在2010年，前任市長郝龍斌送出區段徵收計畫確定做科學園區時，也有再度提醒。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，地方政府不管誰執政，台電只要看到地方有開發需求，就會先提醒變電所的設置，等計畫提報後會再做確認，這是台電的SOP。輝達要進來，不是16年前的事，去年說要來時，因為土地的問題也不知道會不會確定，「怎麼會自己主導的事還要來怪提醒的人」。

吳思瑤說，她跟沈伯洋都不是市長，該主責協調的是蔣萬安，延宕一年是事實，去年台電的提醒當耳邊風，現在來討救兵。他們跟台電的立場都一樣，這是國家跟產業的需要，該幫就幫，現在她最重要的就是督促台電要寬列預算；同樣要求北市府在後續程序，如施工許可、挖路申請等，都要單一窗口趕快對接，把進度補起來，不要再延宕。

吳思瑤說，他們不是現任市長，協調權力不在她手上，她的職責是監督中央、協助台電；她也沒有要選市長，議員們不用為了救蔣萬安來圍吳思瑤。而要參選的沈伯洋成為市政的加速器，沈要做的事，市府本來不做都去做了，「還沒上任就有政績。」

立委吳思瑤說，台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所。（立委吳思瑤提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法