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    首頁 > 政治

    超勤補償爭議！雲林縣府「嘉獎補償加班」 劉建國質疑對消防員不公平

    2026/05/29 16:29 記者鄭旭凱／雲林報導
    消防人員超勤補償問題，立委劉建國強烈反對雲林縣政府「用嘉獎補償加班」的做法。（劉建國／提供）

    消防人員超勤補償問題，立委劉建國強烈反對雲林縣政府「用嘉獎補償加班」的做法。（劉建國／提供）

    雲林縣消防局對於消防人員超勤補償問題，發布公文指出，將以「嘉獎補償加班」，引發消防人員強烈反彈，立委劉建國今天質疑雲林縣政府的作法不當且不法，已嚴重影響消防人員權益。

    劉建國表示，依據2019年司法院釋字785號解釋，大法官已明確指出，過去以嘉獎作為超勤補償，未能給予公務人員適當評價與補償；中央消防署也已於2023年4月修正《消防機關外勤消防人員超勤加班費核發要點》，刪除「行政獎勵」相關規定，不再將嘉獎作為超勤補償方式。

    劉建國指出，根據雲林縣消防員工作權益促進協會的說法，雲林縣政府今年編列超過4億元媒體宣傳費，卻在消防人員超勤補償問題上斤斤計較。

    劉建國說，新北市政府於2025年編列約3億元經費，處理消防人員超勤補償問題，雲林縣政不該在消防弟兄超勤加班費問題上，仍以嘉獎制度來處理。消防員面對的是火場、救護現場與各種重大災害，甚至冒著生命危險守護人民安全。加班就是加班，超勤就是超勤，不能用一紙公文、一個嘉獎，就犧牲基層消防弟兄應有的權益。

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