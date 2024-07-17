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「藏寶圖」露餡！竹縣府前工務處長江良淵涉貪 家中藏1400多萬現金被搜出

新竹縣政府簡任秘書、前工務處長江良淵利用「藏寶圖」隱匿來源不明的1400多萬，檢方起訴指他另涉貪污罪嫌中的財產來源不明罪嫌。（資料照）

新竹縣政府簡任秘書、前工務處長江良淵利用「藏寶圖」隱匿來源不明的1400多萬，檢方起訴指他另涉貪污罪嫌中的財產來源不明罪嫌。（資料照）

2024/07/17 15:17

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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府簡任秘書江良淵被檢方起訴指控，疑似從2015年起到他去年9月初被搜索收押為止，涉嫌違背職務收受賄賂或圖利他人，共在3縣市被搜索查扣高達1483萬5000元來歷不明的現金。檢方說他為掩人耳目，以「藏寶圖」來記載這批鉅款藏放的陽台排水溝等地點，最後都被檢調突破，而他迄今無法說明這些查扣金額的來源，另涉貪污治罪條例中的公務員財產來源不明罪嫌；對於檢方的指控，江良淵暫時聯絡不上，無從得知其看法。

新竹地檢署起訴指出，偵辦竹北天坑案，去年7月底搜索豐邑建設後，循線發覺江良淵疑似長期涉嫌違背職務行為貪污。於是同年9月7日清晨先搜索江良淵竹北住處和辦公室，當場扣得記載藏錢位置的「藏寶圖」便條紙2張。

從「藏寶圖」所載位置的陽台排水溝內，順利起獲黑色塑膠袋和紙袋各1包，其中塑膠袋內裝有沾滿泥巴且毀損、面額1000元跟2000元的紙鈔10幾疊，經鑑識後，總共有139萬6000元，加上紙袋內裝1000元面額的新鈔共60萬元、以及江良淵的座車內3萬塊現金，這波搜索總共起獲202萬6000元不明來源的金錢。

檢調同日根據「藏寶圖」所記載的位置，兵分2路前往台中、苗栗，江良淵住家和老家再搜索，結果在台中住家2樓書房防潮箱下方的木製抽屜櫃內，另起獲現金40萬元。

此外，在苗栗卓蘭江家江良淵房間衣櫃最底層，又起出數10袋裝有面額1000元及2000元紙鈔的牛皮紙袋或信封，其中部分信封還用新竹縣府公文封盛裝著，經過清算，總共高達1240萬9000元；加上先在竹北查扣的現金，江良淵有1483萬5000元來路不明。

檢方起訴指出，前述根據「藏寶圖」所查扣的現金來源不明之外，跟江良淵的收入顯然也不相當，案發迄今江良淵也始終無法對這筆鉅額的來源提出合理說明。

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