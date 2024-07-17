竹市教育處長未上任爭議先到 林志潔：高虹安心只在自己身上

陽明交大法律學者林志潔表示，新任主政者，不是要清算前朝，更不是要去跟前朝比較，而是要感謝前人的基礎，然後站在這個基礎上為機構為地方來努力。圖為北院17日開庭審理翁達瑞控告高虹安涉誣告案，新竹市長高虹安在律師陪同下出庭。（記者劉信德攝）

2024/07/17 15:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市政府上週宣布，新竹市教育處處長懸缺將由前嘉義市教育處長林立生接任，但還未走馬上任，爭議訊息已傳遍新竹市教育界，包括被監察院糾正未妥善處理代理教師遭霸凌案，甚至將檢舉案先透露給被投訴者等疏失。對此陽明交大法律學者林志潔表示，新任主政者，不是要清算前朝，更不是要去跟前朝比較，而是要感謝前人的基礎，然後站在這個基礎上為機構為地方來努力。

林志潔在臉書PO文表示，一早便被新竹市政府新的人事新聞和各種評論喚醒，內心覺得很感傷，新竹是一個很美很有歷史又很創新的都市，主政者如能持續努力，在過去已經打好的基礎上深耕，並且針對新的挑戰加以回應，原可有很好的成績。

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林志潔指出，她治理過數個機構，治理者很大的心魔是放錯重點，你和你的前任絕非敵對，甚至，你們有共同要守護的對象，就是這個要你去治理的機構或地方，因此，你的到來，不是要清算前朝，更不是要去跟前朝比較，而是要感謝前人的基礎，然後站在這個基礎上為機構為地方來努力。

林志潔續指，如果你每天是用：「我不可以輸他，我不要做他做過的事」以這種凡事都要和前任對著幹的態度在治理，那註定是治理悲劇，因為你的心只在自己身上，不在機構或地方上。

林志潔直言，之所以稱地方父母官，是因為父母的重心是在孩子身上，在需要你照顧和守護的人身上，治理者，當謹記。

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