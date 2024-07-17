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川普稱台灣應付保護費 江啟臣：落實美國優先政策

立法院副院長江啟臣17日接見愛爾蘭參議員外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）訪問團一行，會前受訪。（記者塗建榮攝）

立法院副院長江啟臣17日接見愛爾蘭參議員外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）訪問團一行，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2024/07/17 14:47

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受彭博專訪時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。立法院副院長江啟臣今天受訪表示，川普若當選美國總統，勢必會更加落實川普在4年前所主張的美國優先政策，台灣要提早來因應。

江啟臣表示，從川普過去擔任總統時觀察其外交處理的方式及對外政策的做法，的確相對於過去包括共和黨在內的美國外交政策處理方式，「他比較像是一般的商人從政」，這是川普所展現出來的一種外交模式。

江啟臣認為，川普這種模式很直接、很實際，當然也很現實，川普的說法也透露出自己本身如何看待美國和其他國家之間在安全、經貿上的關係，一切都是回歸到美國自己本身的國家利益。

江啟臣表示，當川普的主張是美國優先，在這個狀況底下，和其他國家之間合作所產生的成本，大家要共同來分擔。以往美國的對外政策會用很多的價值面相，某種程度上掩蓋掉一些價格，但川普從過去到現在的對外印象，都是不吝於把價格直接搬上檯面來。

江啟臣說，台灣在面對接下來美國11月份選舉過後，選舉結果對美中台三邊關係的影響、全球政經的影響，都要提早去準備和因應，雖然川普在2016到2020也擔任過美國總統，但現階段的美國關係也不一樣了。

江啟臣表示，在經過美國總統拜登的任期過後，如果接下來川普當選美國總統，那勢必會更加落實川普在4年前所主張的美國優先政策。大家可能也會擔心貿易的保護、孤立主義是否會在崛起，崛起後對全球經濟、供應鏈以及美中台三邊的影響都是台灣要提早來做因應和準備的。

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