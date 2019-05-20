執政3週年 蔡英文：3年有成 下一任將舉辦台灣博覽會

2019-05-20 10:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕執政滿3年，蔡英文總統今日上午在總統府舉行「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會，總統除細數執政成績，並宣示下一任的任期將推動舉辦台灣博覽會，讓全世界看到台灣的綜合國力，看到台灣的軟實力。

蔡英文在記者會開始先提到台灣第一座的離岸風場可望年底完工，以及今年大家應該對減稅幅度非常有感等為例，強調她的這個政府不炒短線，認真規劃，通常政策3年有成才會開花結果，但執政者必須忍受孤獨，而第4年就是生活的開始。

她並說，有些人說得罪人的事情，第二任再做或乾脆不做，但她第一任就做，如果只做炒短線的事情，國家只會原地踏步，她領導的政府就是不讓台灣停留過去，必須要把國家帶向未來，過去3年努力並扭轉過去錯誤。

談到與過去的差別，蔡總統說，在美中貿易戰下，「台灣製造」也成為國際上的熱門關鍵字，這也是她未來帶領國家的總目標，還要提升台灣製造，這不是零組件代工，包括綠能、高科技等新經濟典範，而她下一任總統任期將舉辦台灣博覽會，要讓全世界看到綜合國力。

總統強調，一場台灣博覽會會讓全世界成為台灣客戶，並凸顯台灣的軟實力，可以展現台灣累積的成就，她還說，台灣雖是小國小民，卻是好國好民，有什麼理由沒有信心，而拱手讓給別人，對岸很強大，一國兩制很大聲，但她要很自信說，中華民國台灣在民主自由人權的進步，她一生最大榮幸就是能夠領導這個國家，未來任期要繼續讓台灣幸福安全，並將奮鬥到底。

蔡英文致詞全文

各位國人同胞，記者朋友，大家早安。

今天，雨下得很大，我希望國人同胞要注意交通安全，我也請蘇院長及行政團隊要做好必要的準備。

今天是我就職滿三年，我有一些感想，要和各位分享。

前天星期六，台灣第一座離岸風場，終於開始施工了。風機葉片現在就在台中港，等待運送到海上組裝。一切順利的話，我們在今年底就會完成這座風場，將會創下一個重要的里程碑。

再生能源的夢想，台灣談了十幾年。從我上任之後，三年來經過修法、簽約、議價、開工，才終於要實現。

另外，最近是報稅季節，我相信國人對於減稅的幅度非常「有感」。這是我和林全前院長，從上任一開始就反覆討論的計畫，從構想、規劃、立法、到實施，歷經三任閣揆，才讓大家感受到成果。

風電跟稅改的經驗，說明了兩件事。第一，這個政府不炒短線，認真做長遠規劃。第二，一個重要的政策，通常必須是「三年有成」，才會開花結果，但在這個之前，執政者必須忍受孤獨。

我必須承認，這三年來我承受很大的壓力，也經常承受壓力；但是我也有信心，第四年的時候，就是我們一起收穫的開始。

我再講幾個例子。為了年金改革，我忍受了三年的謾罵，但是換來年金至少三十年不會破產，政府會有更多資源來照顧更多的人。

還有前瞻基礎建設計畫，當初很多人把它罵得一無是處，但是這些人中的很多人，現在都在收割成果。接下來大家會看到，基礎建設陸續完成，同時也創造出可觀的內需，支撐台灣經濟成長。

特別是在美中貿易戰的影響之下，內需會支撐台灣經濟穩定的成長。

幾個星期前，我去主持了「潛艦國造」專用廠房的動土典禮。台灣自己建造潛艦，是過去每一任總統的夢想，終於在我手中開始實現。

前陣子，我也參加了「福衛七號」裝箱運送的典禮。台灣人研發和製造的衛星，將可以貢獻最精準的氣象資料給全世界。台灣的太空科技，也幫助全人類觀測到黑洞的影像。

這個就是「三年有成」的概念，每一項成績都不是憑空出現，需要紮實的努力。

我要告訴三年來感到失望的朋友，只要多一點地耐心，你就會看見，我們做的事情比你想像得多很多。我也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞。

很多關心蔡英文的朋友，認為我實在很傻。做得越多，被罵得越兇；做了一堆長遠規劃，短期都看不見。得罪人的事，別人都第二任再做、或乾脆不做，只有蔡英文第一任就做。

但是我必須要說，該做的事，就必須要做。如果第一任不敢做，第二任也不會有勇氣去做。我付出的政治代價確實很大，但如果我只做炒短線的事，這個國家就只會原地踏步，甚至是越來越衰弱。

我的目標只有一個，就是不讓台灣停留在過去。國際政治經濟局勢正在劇烈變化，我必須要把國家帶向未來。

就是因為這三年的努力，我們扭轉了過去的錯誤。如果我們延續國民黨「把經濟鎖在中國」的戰略，我要請問，在美中貿易戰的風險下，台灣憑什麼可以生存？

我們不斷幫台灣調整經濟體質，終於迎來了「投資大爆發」的時刻。外商加碼投資，台商競相回流，還有前瞻特別預算的投資帶動了內需成長。此外，都更、長照、綠能、國防產業，每一項內需的創造，都是未來的經濟基底，都是年輕人的工作機會。

過去三年，我們做了許多事，在重新定義台灣。我要請大家記住十個關鍵字：也就是「加薪減稅」、「擴大投資」、「產業升級」、「非核家園」、「綠色能源」、「年金改革」、「長照托育」、「社會住宅」、「國防自主」、「捍衛主權」。

這幾個關鍵字拼湊起來，就是台灣現在和過去最大的差別，也是國家未來的圖像。忙碌的三年，一千多個日子，就是為了這一刻。

也許是因為國際處境很艱難，台灣人對自己缺乏信心。但是國際社會一直看好我們。

台灣的經濟在成長，在穩定的成長，機會在增加。「世界經濟論壇」說，台灣總體經濟穩定是全球第一，創新能力也是亞洲第一。

因為美中貿易大戰，MIT，「Made in Taiwan」，重新成為熱門關鍵字。這就是下一個階段的國家總目標：

我們不只是要再一次擦亮MIT的招牌，更要在原來的基礎上，創造一個「MIT upgrade」，讓「台灣製造」不再只是零組件、代工，而是共同打造一個人工智慧、綠能、高科技，所有未來人類最好的生產和生活的「新經濟典範」。

因此，我希望在下一個任期，舉辦一場「台灣博覽會」，讓全世界的朋友，都看見「MIT upgrade」所帶來的綜合國力。

我們有太多傲視國際的軟實力，可以展現在世人的眼前。

例如，在智慧機械助攻之下，台灣機械產業產值突破兆元。物聯網也加入成為兆元產業。我們是全球ICT產業鏈中，品質最好的供應者。我們在生技醫藥產業的實力，同樣是居於領先地位。

經過三年努力，綠能產業將會帶動近兆元的投資。

潛艦國造、國機國造，會帶動國防產業鏈的發展。

隨著衛星的研發，就連太空產業也會蓬勃的發展。

這些，都是台灣未來長期的競爭力，也是年輕人就業的場域。

還有最重要的，台灣是世界上最安全資通產品的生產基地。

台灣也是世界上最活躍的高科技產品研發基地。

同時我要請大家不要忘記，我們的農業、文化、醫療、教育、社福制度，都有很多國家想來台灣學習取經。

「台灣製造」的招牌，一天比一天發亮。我相信一場「台灣博覽會」，不僅可以讓全世界都成為台灣的客戶，擴大各領域的合作商機，突顯台灣的軟實力。最重要的是，可以展現我們作為一個國家，這幾十年來累積的成就。

最後我想說：台灣堅守民主價值，經濟自主獨立，雖然是小國小民，但是我們是好國好民。我要請問：我們有什麼理由，對她沒有信心？我們有什麼理由，把她拱手讓人？

沒有錯，對岸的中國很強大，一國兩制喊得很大聲。但是我們要有自信地更大聲說：我們只有一個國家，就是中華民國台灣。我們只有一個制度，就是民主自由人權。

能夠領導這個國家，是我一生最大的榮幸。過去三年我不計毀譽，帶領台灣前進。未來的任期當中，我也會繼續勇猛精進，為台灣的升級跟轉型繼續來努力，為台灣人民的安全和幸福來奮鬥到底。謝謝大家。

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