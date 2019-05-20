為挺同藍委發難！國民黨新生代連署抗議黨「倒退言論」

2019-05-20 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕蔣萬安等7名藍委因為在同婚關鍵法條投下同意票而挨剿。藍營青年今（19）日起連署聲援「倒戈」立委，認為保障同婚是不分顏色的人權議題，也符合我國憲法精神，反倒是許多國民黨人相繼發表「與進步價值截然不同的倒退言論」，令黨內新生代面臨重大衝擊。

今天臉書流傳一份「助天下人愛其所愛，挺國民黨進步未來－藍營青年相挺7位青壯派國民黨立委連署聲明」指出，《司法院釋字第748號解釋施行法》讓中華民國在繼亞洲第一民主共和國以後，成為亞洲首個同性婚姻合法化國家，同時也被國際看見。遙想過去憲法人權曾受歧視、壓抑，同婚專法在17日通過，「這是值得我們所有人感到驕傲的時刻。」

聲明中說，國民黨長久以來被視為保守、威權，和反同志團體站在一起，許多國民黨立委與政治人物，更相繼發表許多與年輕世代相信的進步價值截然不同的倒退言論，讓黨內新生代難以自處與發聲，政治價值基礎更面臨重大衝擊。

文中表示，「保障同性婚姻是不分顏色的人權議題，更符合我國憲法精神。」國民黨內的年輕世代，多半支持同性婚姻，但一旦為同婚議題發聲，不但面臨非藍同儕的質疑，還要面對黨內保守前輩的指責，內外煎熬。

該聲明認為，還好有國民黨立委許毓仁、林奕華、陳宜民、許淑華、李彥秀、蔣萬安和柯志恩，在同婚專法關鍵第4條投下贊成票，堅守進步路線與人權價值。但他們也面臨極大政治壓力，受到保守勢力圍剿、攻訐，黨內基層甚至在群組提出「誰投同意票，立委就換掉」、「用選票下架跑票立委」、「扭曲婚姻制度的立委絕對不選」等言論。

連署聲明寫道，身為國民黨新生代，他們支持7名藍委，同時也向台灣社會喊話，國民黨也有一起打拚、走向進步未來的改革可能，「我們也認為國民黨不能再繼續被貼上保守威權的反動標籤、與守舊思潮站在一起。人權價值不能被政治利益凌駕；理念更不該淪為政黨惡鬥與爭奪選票的工具。」

截至19日晚間11點為止，約有260多人參與連署，包括台北市議員徐巧芯、政治評論員及國民黨次團Open KMT副執行長鄭照新、花蓮縣議員魏嘉彥等。

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