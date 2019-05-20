蔡英文是挑釁者？ 他舉這些國際情勢打臉柯文哲！

2019-05-20 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文、台北市長柯文哲近日針對兩岸議題隔空交鋒，柯引用孫子兵法內容「上兵伐謀，其下攻城」，表示蔡總統要打到攻城野戰，「那是最low的」，並指蔡是挑釁者，話題引發討論。對此，臉書粉專「蕪菁雜誌」舉出國際情勢狠狠打臉柯文哲。

「國際政治不應該是作文比賽，更不是選舉語言」，蕪菁雜誌指出，從地緣政治跟國際實務來看，國與國之間的對話跟行動都是在找尋彼此能夠接受的「底線」，而透過探索對方的底線讓自己能夠得到最大的國家利益。

蕪菁雜誌並舉2個例子指出：1.北韓的金正恩透過「適當距離的飛彈」來測試美日韓的底線，在不真正引起戰爭的情況下，產生最大的威脅來取得國內經濟援助與談判利益的極大化；2.美中貿易戰，美方透過步步進逼的方式對中國提出要求，來測試中方最終能接受的「底線」在哪？中方則是透過假意的讓步，讓美方不斷提出新的需求，來判斷美方的要求極限在哪裡？

針對有人指出「蔡英文政府上任兩年來，深綠一直對蔡有所不滿，認為蔡政府在爭取台灣國際地位上毫無作為，跟過去的藍營政府一樣，默默的接受『一中各表』。」蕪菁雜誌則認為，蔡政府過去2年毫無反應有兩層意義；一是在當時的國防與外交條件下，台灣只能先默認過去的「一中各表」，但不明講讓台灣能維持現有國際空間，因為台灣需要時間強化國防跟外交；二是蔡政府把底線藏起來，絕不讓對岸得知蔡政府的意圖。

「蔡政府是個挑釁的政府嗎？」蕪菁雜誌指出，蔡政府經過兩年的國防外交努力後，國際社會都不斷的往台灣靠攏。而今年初的習近平定義「一國兩制」已跨過既有台灣的底線，在外交國防準備完善下，反擊而不引起國際麻煩的時機就到了，甚至是相當適當的，不只凝聚國內團結的信心，也傳遞一個重要的訊息給美國，在美國通過這麼多友台法案的情況下，台灣對維護民主自由的生活方式態度是堅定且明確的。

蕪菁雜誌說，等待適當的時機，投以正確的信號，結果才會是正面的。以WHA（世界衛生大會）為例，美國國會「首次」致函力挺台灣加入WHA！這次美國眾議院有172位眾議員連署致函世界衛生組織；美國、日本、加拿大、歐盟、英國、德國、法國、澳洲政府也都公開支持。

蕪菁雜誌直言，近日台灣同婚合法讓全球爭相報導，而美國國會挺台、世界各國也為了台灣在WHA發聲，就連IHS（國際預測機構）最新經濟預測也報喜，今年台灣經濟成長率躍四小龍之冠，「成功並非偶然，國際外交無法像某些人說的一口好孫子兵法就完結篇，是不斷拉扯前進或後退的」。

蕪菁雜誌也強調，台灣如果在外交國防沒準備好前就大聲嚷嚷，會被國際社會當作麻煩製造者。但該反應而不反應時，同時也會傳遞給國際一個很矛盾的訊息，台灣妳要我挺你，到底是喊真的還是假的？

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