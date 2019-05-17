同婚合法 勞動部：婚假育嬰津貼直接適用

2019-05-17 20:46

〔中央社〕台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，勞動部今天表示，同性伴侶只要辦理結婚登記，取得合法婚姻身分，包含婚假、育嬰津貼等規定都可直接適用。

台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記，這也讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。

同性伴侶可以辦理結婚登記，外界也關注包含婚假、育嬰留職停薪等權益同性是否也適用。勞動部今天表示，在大法官解釋剛出爐時，就已經邀集各單位召開會議檢視包含勞動保險、福祉退休及勞動條件等相關法規。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌說，勞保給付中涉及配偶、親屬關係的認定，現行包含遺屬年金、眷屬加發等部分，都可比照辦理；育嬰留職停薪津貼只要有育嬰留職停薪事實，且符合法規規定，就可適用，且檢視相關表格，目前並沒有需要特別修正的地方，可以「無縫接軌」。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞則表示，根據勞工退休金條例規定，只要是跟中華民國境內設有戶籍的國民結婚就可直接適用新制勞退，適用上沒有問題，另外像請領退休金的順位、失業勞工子女就學補助等也都可直接適用。

關於請假權益的部分，勞動部勞動條件及就業平等司科長李怡萱表示，包括8天婚假、喪假等涉及配偶權益的假，只要檢附相關證明就可向雇主請假。

另外，根據勞動部統計，去年一共有201件因性別或性傾向遭雇主歧視的申訴案，成案的有38件，勞動部提醒，雇主對求職者或受僱者招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇，違者可處30萬到150萬元罰鍰。

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