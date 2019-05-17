「只要他幸福，就不辛苦」媽媽替同志兒雨中舉牌 網友淚崩

2019-05-17 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻專法在今日三讀通過。在法案表決期間，不少挺同人士聚集到立法院附近，表示唯一支持政院版本，希望迅速審議過關。有網友拍下了其中一位替同志兒子到場，在雨中微笑舉牌的母親照片，並分享了她的故事，在網路上獲得廣大迴響，有網友直言看完後已「熱淚盈眶」。

網友Jeff今日上午分享了該張照片，他表示，照片中的母親從早上9點就在雨中舉牌，有路人拿相機拍她，她總是靦腆微笑著說「謝謝」。Jeff表示，自己上前攀談，該名母親表示，「我是幫兒子來的，他要上班。只要他幸福，這樣不辛苦」。

Jeff感嘆表示，媽媽愛小孩的心，所有人都一樣，他質問「為什麼異性戀的小孩能結婚，同性戀的小孩不能結婚」？看著勇敢又充滿母愛的媽媽，獨自一人面對台灣700多萬票的歧視，Jeff也不禁喊話：「台灣的人民和立委們，媽媽很辛苦，同志要的不是特權，是人權」！他希望立委們能夠加油，不要再讓同志家庭沈重的背負著社會歧視，卻只能不斷安慰自己要「勇敢面對歧視」，然後辛苦的繼續活下去。

該文貼出後，在臉書掀起熱議，不到6小時，就有2.6萬多名網友按讚，超過2000多次分享與700多則留言。不少網友表示「好感動」、「熱淚盈眶了」；許多網友更讚「媽媽的愛最偉大」、「媽媽用滿滿的愛心給孩子支持」、「有這樣的媽媽好幸福」、「這才是真的令人感動的故事」。

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