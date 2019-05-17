亞洲第一！立院三讀 台灣同婚合法化

2019-05-17 15:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕同性婚姻專法三讀通過！立法院院會今表決各版本同性婚姻專法草案條文，稍早在民進黨團「團進團出」支持及國民黨團青壯派倒戈下，民進黨團基於行政院版「微調」的再修正動議條文順利完成三讀，條文明定滿18歲之同性二人可向戶政機關辦理「結婚登記」，且可準用「民法」繼親收養規定，專法於本月24日施行後，台灣將正式成為亞洲第一個同婚合法國家。

根據三讀條文，同婚專法的正式名稱將是「司法院釋字第748號解釋施行法」，內容雖未出現「同性婚姻」一詞，但仍依據大法官解釋意旨，在第4條中明定：「應由雙方當事人依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理『結婚登記』。」

條文中除了規定年滿18歲的同性二人可向戶政機關辦理結婚登記，也明定雙方須互負扶養義務，但與直系血親、直系姻親、旁系四親等內血親、旁系五親等內姻親（輩分不相同者）不得成立此關係。

條文中亦規定，當事人可準用「民法」規定收養對方的親生子女，也能成為對方的法定繼承人，在收養、財產繼承、子女監護權等部分都準用「民法」相關規定，但本法或其他法規另有規定者不在此限。

今日表決全數按民進黨團依行政院版本微調的再修正動議條文通過，其中最為關鍵、直接觸及「結婚登記」敏感字眼的第4條，民進黨立委林岱樺一如預期地對民進黨團版本投下反對票，而蔣萬安、許毓仁、柯志恩、林奕華、李彥秀、許淑華等國民黨青壯派立委則倒戈贊成，最終以66人贊成、27人反對通過。

回顧同婚專法的立法過程，一切始於同志、同運人士祁家威在2013年間向戶政事務所登記結婚遭拒，經祁家威向司法院大法官遞交釋憲聲請，大法官在2017年5月24日做出釋字第748號解釋，認定「民法」婚姻章未讓同性二人成立具有親密性及排他性之永久結合關係，已違反憲法保障的婚姻自由與人民平等權。

根據第748號解釋文，在解釋文公布之日起2年內，有關機關必須依解釋意旨完成修法或立法，若逾期未完成修法或立法，則同性二人得依「民法」婚姻章規定，直接向戶政機關辦理結婚登記。

2018年11月24日，由幸福盟等團體提出的「愛家三公投」全數通過，根據其公投主文，政府必須以「民法婚姻規定以外之形式」來保障同性二人經營永久共同生活的權益，因此行政院在今年2月20日提出專法草案，名稱敲定為較中性的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」。

今年3月15日，不滿政院版草案的幸福盟另委託國民黨立委賴士葆提出「公投第12案施行法草案」，草案逕付二讀與政院版併案協商，但今年5月2日立法院司法及法制委員會協商後，朝野未能取得共識。

本月3日，民進黨立委林岱樺另又提出號稱「折衷版」的「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法草案」，同樣逕付二讀與原有2版本併案協商，但立法院長蘇嘉全兩度召集協商仍無法讓朝野取得共識，各版本遂於今日（17日）直接在院會進行表決。

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