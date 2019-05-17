同婚專法三讀 英法德加荷歐盟讚台灣捍衛人權

2019-05-17 20:41

〔中央社〕立法院今天三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化的國家。歐盟、法國、加拿大、荷蘭、英國、德國等駐台辦事處肯定台灣的努力，成為亞洲捍衛人權的先鋒。

台灣婚姻平權運動歷經大法官釋憲與公投等階段，立法院會今天通過司法院釋字第748號解釋施行法，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。這項法律將自5月24日施行。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）透過辦事處臉書貼文表示，台灣通過一項歷史性的法案，她為台灣感到驕傲；今天適逢國際不再恐同日，非常適合慶祝婚姻平權。貼文並附上馬澤璉與台灣婚姻平權先驅祁家威去年參加同志遊行時的合照。

「恭喜台灣，亞洲第一」，馬澤璉說，通過亞洲第一個同婚立法，台灣再度確立其在亞洲地區人權、自由、民主的領導角色。歐盟也將持續與台灣NGO團體、公民社會、政府合作，保護同志族群在台灣及亞洲的權利。

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）表示，恭喜台灣落實婚姻平權，這是人權和自由相當重要的一步。荷蘭在2001年成為世界第一個同志婚姻合法化的國家，但近20年來消弭歧視、保障平等的工作仍不斷，期盼未來台灣與荷蘭能有更多合作，共同維護普世價值。

英國在台辦事處在臉書轉分享英國外相韓特（Jeremy Hunt）向台灣道賀的推文。辦事處並貼文指出，今天是國際不再恐同日，台灣用通過婚姻平權法案這樣特別的方式來慶祝這個日子；這一天最大的意義就是提醒大家，「不管一個人的性向如何，我們都應該享有一樣的權利」。

英國在台辦事處表示，歡迎台灣加入不斷成長中的全球婚姻平權的國際大家庭。這不只是台灣在人權保障上重要的一步，對全亞洲、或全世界來講，都是很重要的里程碑。

法國在台協會同樣也在臉書發布貼文向台灣表達祝賀，讚台灣成為亞洲同婚的開路先鋒。台灣通過同婚專法，顯示台灣在LGBT的權利上向前邁出了一大步，再一次成為亞洲捍衛人權的先鋒。

法國在台協會表示，保衛每個人權利與尊嚴的平等並受到尊重，不分性傾向及性別是每一天的戰鬥；法國向台灣朝這方向的努力致敬。

同婚專法通過後，加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）也透過加拿大駐台北貿易辦事處臉書表示，身為在台灣工作的加拿大人，看到台灣加入全球其他許多民主社會，將這項重要的人權延伸到所有的公民身上，感到非常驕傲。

加拿大駐台辦事處政經暨文化事務處處長馬孟凱（Michael McCulloch）表示，台灣婚姻平權法案的通過，讓他覺得充滿希望，「期待有一天，全球所有的LGBT朋友們都有權利和他們所愛的人結婚」。台灣藉著協助創造出更包容的社會，成為亞洲在此領域的領導者，更是令人鼓舞。

德國在台協會在臉書發文表示，「愛永遠取得最終的勝利」。台灣國會通過同性婚姻法案，德國在此恭喜台灣人民。這對台灣LGBT社群而言，是一件好消息且對在台灣及亞洲落實真正的平等，向前邁出一大步。

此外，外交部長吳釗燮在外交部官方推特推文表示，中國擴大壓迫人權與宗教自由，但相反地，台灣甫在婚姻平權上，往前邁進一大步。

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