汪洋「訓示」台媒高層 馮賢賢：不該用稅金補貼妖怪

2019-05-13 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕由北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」10日在北京舉辦，中國政協主席汪洋在會見台媒代表時要台媒宣傳「一國兩制」，引發外界議論。曾任公視總經理的馮賢賢為此怒批「這裡面多少人同時在拿台灣政府補助/標案，拜託處理一下好嗎」、「不該用我們的稅金補貼這些妖怪」。

「第四屆兩岸媒體人北京峰會」10日在北京開幕，由中國全國政協主席汪洋會見台灣媒體，據知一共邀請了台灣70家媒體，會中汪洋對台媒高層「訓示」要努力宣傳「一國兩制」，總統蔡英文對此則提出質疑，指汪洋的講話證實中國確實對我國媒體施加壓力，這對台灣的民主及新聞自由是很大的干擾。

馮賢賢也接連在臉書發文批評，指與會的曠湘霞做過公視總經理，鄧長富也當過華視文化總經理/董事長，怒指「公共電視很丟臉」，並說這些台媒高層跑去北京「被共匪訓話」，「每個人乖乖坐好，整齊劃一，同步鼓掌，做促統樣板。蔡旺旺還對共匪領導深深一鞠躬以示恭敬。演到如此乖巧，是拿了多少好處？」馮賢賢也說，「這裡面多少人同時在拿台灣政府補助/標案，拜託處理一下好嗎」，並強調「不該用我們的稅金補貼這些妖怪」。

政大教授徐世榮今晨也在臉書發文質疑，本次帶台灣團的榮譽團長乃是前台中市胡志強市長，回想昔日胡志強夫人邵曉鈴出了嚴重車禍，全台許多民眾都為其祈禱。如今對台的回報竟是如此，讓人相當的感慨！

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