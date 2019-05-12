網傳「華視文化支持一國兩制」？ 華視：不實訊息

2019-05-12 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前有高達近70家的媒體參與由中國「北京日報報業集團」主辦、「旺旺中時媒體集團」協辦的「第4屆兩岸媒體人北京峰會」。在網路上瘋傳參與峰會的台灣媒體人名單中可見，華視文化公司前董事長鄧長富掛名「華視文化公司董事長」。有網友製圖指控，華視文化也是支持一國兩制的媒體。對此，中華電視公司今日發布聲明撇清與鄧長富的關係，並指網傳的「華視文化支持一國兩制」為不實訊息。

網路社群及Line散布的「支持一國兩制媒體一覽表」點名華視也名列其中。對此，中華電視公司發布聲明表示，「參加兩岸媒體峰會之鄧長富先生為華視文化前員工，該員現與華視文化毫無關聯，網路所云華視文化支持一國兩制媒體云云實屬不實訊息，特此聲明，以正視聽！」華視總經理莊豐嘉亦在臉書轉貼該文並表示，「沒辦法，還是要發聲明，以正視聽。」

根據本報2017年6月15日報導，中華電視公司旗下的華視文化公司傳出財務弊端，時任董事長的鄧長富遭到撤換。

中國全國政協主席汪洋10日會見台媒代表時表示，要台媒宣傳「一國兩制」，並稱「努力地為我們的民族復興，歷史會記住你們的」。台灣網路上瘋傳與會媒體名單並以「統媒」、「共媒」或「賣國賊」稱之。

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