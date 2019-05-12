汪洋要求宣傳一國兩制 陸委會︰台媒不應助中政治宣傳

2019-05-12

〔記者鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕中國全國政協主席汪洋前天接見部分台灣媒體高層，「訓示」要努力宣傳「一國兩制」。對此，陸委會昨表示，如此儼然將兩岸媒體交流視為其政令宣傳的平台，企圖營造利中輿論，遂行對我統戰分化圖謀，呼籲台媒不應、不宜協助中共進行對台政治宣傳。

總統府︰媒體應拒絕統戰

總統府發言人張惇涵也說，政府除譴責中國藉此干預我國內政的粗暴作法，也期待與會媒體能夠發揮在國內所表現出的勇於批判精神，明確拒絕這類統戰，並協助政府與國人防杜這類統戰作為。對中國透過媒體遂行滲透，干預台灣民主健全運作作法，政府正參考主要民主國家經驗，建構嚴密民主防護網，確保台灣的言論自由，守護台灣民主的基石。

由北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」昨天閉幕。汪洋前天並接見與會台灣媒體高層。這次出席的台媒除旺中集團外，包括聯合報系、東森電視台、ＴＶＢＳ等台媒高層。汪洋接見台媒代表時，不但訓示要努力宣傳「一國兩制」，還譏美國沒勇氣與中國打一仗、更嗆「台灣當局連兩年後的都保證不了」。不過，中國官媒「新華社」當晚僅發布，汪洋提及媒體肩負著維護和推動兩岸關係和平發展的社會責任，對上述內容隻字未提。

陸委會表示，中共在「習五條」後，擴大操作多元手法，對我各階層進行統戰與滲透，圖謀為其政策背書，更企圖介入我國內事務，分化台灣社會，意圖推進「一國兩制」。透過兩岸媒體峰會，向兩岸媒體人宣傳「一國兩制」作法，儼然將兩岸媒體交流視為其政令宣傳的平台，不僅顯示中共極不尊重媒體自主，更凸顯中共無所不用其極，企圖利用媒體宣傳，營造利中輿論，遂行對我統戰分化圖謀。

陸委會呼籲，台灣媒體應認清中共對台統戰分化的野心，珍視台灣社會得來不易的新聞與媒體自由環境，秉持媒體公正、客觀及新聞自律原則，肩負起社會公器的責任。

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