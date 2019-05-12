汪洋訓示台灣媒體高層 吳釗燮說話了

2019-05-12 15:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國全國政協主席汪洋日前接見部分台灣媒體高層，「訓示」要努力宣傳「一國兩制」。外交部長吳釗燮今天對此表示，「中共這場新戰役只有一個目標，就是從內部擊潰『捍衛自由民主第一線的台灣』」。

中國利用新聞自由縫隙，滲透各國媒體，推行有利中國的「大外宣計畫」已然多年。而中共在台灣以影響媒體為手段遂行統戰，近期在北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」中，更是毫不遮掩地搬上檯面。

汪洋竟促台媒努力宣傳「一國兩制」

「第四屆兩岸媒體人北京峰會」11日閉幕。對台事務「二把手」汪洋在此次峰會期間接見與會的台灣媒體高層，不但訓示這些媒體高層要努力宣傳「一國兩制」，還譏諷美國沒勇氣與中國打一仗、更嗆「台灣當局連兩年後的都保證不了」。不過，中國官媒《新華社》當晚對上述內容隻字未提，後由台媒披露完整過程。

吳釗燮今天在外交部推特上轉發此事件英文新聞，指出近期有些台灣主流媒體的高層訪問中國，一位共產黨高官「訓示」他們要推廣「一國兩制」。吳釗燮評論說，「中共這場新戰役只有一個目標，就是從內部擊潰『捍衛自由民主第一線的台灣』」。

這次出席峰會的台媒除旺中集團的中天、中視、中時、工商與旺報外，也包括聯合報系的聯合報與經濟日報、東森電視台、TVBS，許多地方廣播電台、世新大學校長與記者協會高層等也出席，共將近70家台媒高層與會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/