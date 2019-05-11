汪洋放話胡志強坐台下 他批「前外長」：你吞的下去？

2019-05-11 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協主席汪洋10日接見台媒高層，訓示要努力宣傳「一國兩制」。台媒出席名單包括現任旺旺集團副董事長胡志強，外交官劉仕傑直批，一個當過外交部長跟駐美代表的人，聽到中國全國政協主席汪洋在台上大放厥詞，威脅兩年內要拿下台灣，難道無動於衷？質問「你當過外交部長ㄟ！汪洋的話，你吞的下去？」

汪洋在北京的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」上接見台媒高層，知名團構負責人「486先生」陳延昶在看到台灣媒體參訪團完整名單後直呼，「被中國共產黨赤化台灣的進度給震撼到。」

青年外交官劉仕傑則指出，重點是，名單裡有榮譽團長胡志強先生，現任旺旺集團副董事長，並提醒大家「不要忘了，他也是前外交部長及前駐美代表。」

劉仕傑說，「我不知道大家會不會覺得很荒謬，一個當過外交部長跟駐美代表的人，聽到中國全國政協主席汪洋在台上大放厥詞，威脅兩年內要拿下台灣，難道無動於衷？」更問「你當過外交部長ㄟ！汪洋的話，你吞的下去？」

網友們也紛紛留言表示「因為他們的外交 就是跟中國交際而已啊」、「所以以前的外交真的不行」、「這些人應該被罰」、「註銷國籍！」、「他市長卸任就跑去汪汪認職，這種人能對他有甚麼期待」等。

劉仕傑臉書全文

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