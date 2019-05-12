董事化身媒體高層見汪洋？ 師大學生會要台大系統基金會踹共

2019-05-12 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣旺旺中時媒體集團與中國北京日報報業集團舉辦的第4屆「兩岸媒體人北京峰會」昨（11）日落幕。師大學生會昨晚在臉書發文，呼籲與會的臺大系統文化基金會董事許和捷出面說清楚， 莫藉基金會名義遊走灰色地帶。

「國立臺灣大學系統」為2015年1月，台大、台師大、台科大三校藉在地之便及互補性等優勢下，為求資源整合共享而成立，同時也成立「臺大系統文化基金會」，每學期接受系統三校申請社團補助。

綜合媒體報導，昨日剛落幕的「兩岸媒體人北京峰會」被爆中國國家政協主席汪洋在會見台灣媒體高層時，大談實現「和平統一、一國兩制」要靠媒體努力等論調。昨晚師大學生會在臉書上PO文指出，臺大系統文化基金會董事許和捷，同時也是師大設計系教授，也出席兩岸媒體人北京峰會，師大學生會呼籲「臺大系統」應出面說明清楚、釐清事實，究竟許董事代表個人還是基金會。

師大學生會認為，若許董事代表基金會，為何選擇出席「媒體人」峰會；並提出疑問，以台大系統成立之基金會是否適合出席該場合。目前，「臺大系統」尚未有任何正面回應。

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