汪洋訓示台媒高層 世新校長與郭冠英也出席

2019-05-11 21:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕由北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」今天閉幕，中國全國政協主席汪洋昨天在開幕式前接見台媒高層，訓示要努力宣傳「一國兩制。對此，陸委會表示，如此儼然將兩岸媒體交流視為其政令宣傳的平台，企圖營造利中輿論，遂行對我統戰分化圖謀，呼籲台媒不應、不宜協助中共進行對台政治宣傳。

本屆兩岸媒體峰會的台媒代表團除旺中集團外，其他包括聯合報系、東森電視台、TVBS等台媒。在專家學者部分，還包括世新大學校長吳永乾、台北市新聞記者公會理事長袁天明、中華新聞記者協會理事曠湘霞、高雄市新聞記者公會理事長馬道明，至於前新聞局駐外官員郭冠英則以專欄作家身份出席。

據了解，論壇流程安排10日上午9時為「等待『黨和國家領導人』接見、合影並講話」，汪洋準時接見台媒代表，不但訓示要努力宣傳「一國兩制」，還譏美國沒勇氣與中國打一仗、更嗆「台灣當局連兩年後的都保證不了」。不過，中國官媒「新華社」在當晚卻僅發佈，汪洋提及媒體肩負著維護和推動兩岸關係和平發展的社會責任，對上述內容卻一字未提。

在結束昨天圓桌會議後，台媒高層一行人今天參訪延慶區融媒體中心、世園會，歡送晚宴在全聚德烤鴨和平店舉行，並由北京市委常委、統戰部長齊靜在晚宴致辭。

對此，陸委會表示，中共在「習五條」後，擴大操作多元手法，對我各階層進行統戰與滲透，謀為其政策背書，更企圖介入我國內事務，分化台灣社會，意圖推進「一國兩制」。透過兩岸媒體峰會，向兩岸媒體人宣傳「一國兩制」作法，儼然將兩岸媒體交流視為其政令宣傳的平台，不僅顯示中共極不尊重媒體自主，更突顯中共無所不用其極，企圖利用媒體宣傳，營造利中輿論，遂行對我統戰分化圖謀。

陸委會呼籲，台灣媒體應認清中共對台統戰分化的野心，珍視台灣社會得來不易的新聞與媒體自由環境，秉持媒體公正、客觀及新聞自律原則，肩負起社會公器的責任。 面對中共透過收買、攏絡媒體手段，蔡總統日前召開二次的國安會議，揭示因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，將加速完備反滲透、反統戰機制。

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