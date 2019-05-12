力挺台灣參與WHA 日本僑團逾5000人連署

2019-05-12 21:32

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（WHA）5月20日在瑞士日內瓦登場，台灣再度因中國打壓未能收到邀請函，但不少國家力挺我參與，衛福部長陳時中5月9日至12日率台灣產官學界代表赴日本九州參加2019亞太國際會議，當地僑團也發動連署支持我參與WHA，簽署人數已超過5000人。

日本北九州台灣同鄉聯誼會、西日本台灣學友會及福岡縣中華總會等僑團，為了支持我參與WHA，在3月下旬發起連署活動，日本醫界、政界、商界、媒體及僑界友我人士熱烈響應，包括日本各地多位齒科公會理事長、醫師公會會長等，簽署人數已逾5000名。

此外，當地僑團在5月11日舉辦「支持台灣參與WHA」晚會，表達日本各界支持我參與WHA的聲音，日本國會議員鬼木誠等政要也受邀出席。

台灣從2009年起，連續8年以觀察員身分出席WHA，但2017年起因中國打壓，未能再獲邀參與，衛福部強調，將持續爭取參與，透過國際衛生議題與各國緊密交流與合作，展現台灣有能力成為全球的醫衛夥伴。

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