挺台參與WHA 英國：和志同道合國家一同向世衛表態

2019-05-07 17:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）報名截止，台灣因中國阻撓連續第三年未收到邀請函。英國在台辦事處今天表示，英國持續支持台灣有意義參與不以國家為參與要件、且台灣可作出具體貢獻的國際組織，英國如同前幾年支持台灣參與WHA，也公開並與志同道合國家一同向世衛（WHO）表態。

WHA將於5月20日舉行，6日是網路報名截止日，世衛組織（WHO）在中國壓力下未發出邀請，台灣連續三年未受邀。中國外交部昨更宣布，中國為了維護「一中原則」，決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。

外交部昨強烈譴責中國蠻橫，強調「台灣具有完整國格、一天都不歸中國管轄」，也呼籲國際社會「正視中國政府邪惡本質」，支持善良的台灣人民在國際組織的應有權利。

美國國務院、美國在台協會（AIT）與英國在台辦事處則接連對此事表態。國務院與AIT今表示支持台灣參與，且直言將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路之外，將產生危險漏洞（dangerous loopholes），被惡意的國際和跨國行為者不當利用。

英國在台辦事處今天則對此事表示，今年英國如同前幾年都支持台灣參與WHA，包括公開以及與志同道合國家一同向WHO表態。

英國在台辦事處強調，英國持續支持台灣有意義參與不以國家為參與要件、且台灣可作出具體貢獻的國際組織，「英國相信WHA以及WHO相關技術性會議皆符合此等要件」。

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