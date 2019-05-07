中國連3年阻台參與WHA 美國務院：排台有危險漏洞

2019-05-07 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今年因中國「維護一中」再次無法參與世衛大會（WHA），美國國務院對此表示，若將台灣排除於全球衛生、安全與執法網絡之外，將產生危險漏洞，被惡意的國際和跨國行為者不當利用。

在中國施壓下，我國已連續第3年未獲邀出席世界衛生大會（WHA），對於台灣未能獲得世衛大會邀請，中國外交部發言人耿爽在記者會上表示，因一個中國原則，中國不同意台灣參與今年的WHA。我國顯然再次受到打壓。

美國國務院對此以不具名發言人方式重申，台灣在打擊恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）、人道援助委內瑞拉、打擊伊波拉病毒蔓延與其他重要的全球議題作出重要貢獻，在救災、醫療技術、執法與提高婦女經濟賦權等領域也展現非凡能力，若將台灣排除於全球衛生、安全與執法網絡之外，將產生危險漏洞。

發言人也表示，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。這包括台灣參與的逾60個國際組織，如國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）、世界衛生組織（WHO）等。

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