挺台參與WHA！法國：與台灣交流才能預防衛生漏洞

2019-05-10 16:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕第72屆世界衛生大會（WHA）將在本月20日舉辦，世界衛生組織在中國施壓下三度未給予我國邀請函，蠻橫舉措已引起美、日、英、歐盟、德澳等多國發言挺台。暨加拿大駐台北貿易辦事處今表態挺台後，法國在台協會今也表態支持台灣參與世界衛生大會，並強調與台灣持續進行交流才能預防衛生漏洞。

法國在台協會在答覆記者的信件中表示，法國在上次世界衛生組織執行委員會（WHO executive board）已公開表述，與台灣持續進行技術和科學交流才能預防衛生漏洞的產生，這對於確保全世界衛生系統的運行不可或缺。法國在台協會向台灣在醫療領域的成就致敬，台灣在世界公共衛生領域上的貢獻至關重要且讓國際社會受惠良多。因此，法國同其他夥伴國家都支持台灣參與世界衛生組織年會（WHA）。

中國自民進黨2016年執政以來，多次施壓世界衛生組織，阻撓台灣參與世界衛生大會。暨2017、2018年以來，台灣連續第三年未接到世界衛生組織的邀請函，恐無法出席今年的世界衛生大會，2016年世界衛生組織給予我國的邀請函上則被加註「一中原則」等字樣。

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