挺台參與世衛大會！捷克55位議員聯名致函WHO幹事長

2019-05-11 17:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國蠻橫打壓台灣再度引起友我國家挺台！由捷克友台小組主席班達（Marek Benda）及眾議員米哈樂（Jakub Michálek）領銜發起、共計有55位捷克眾議員，10日聯名致函世界衛生組織幹事長譚德賽，要求譚德賽應協助台灣參與今年的世界衛生大會，信中並提到，台灣2300萬人無法享有與他國同等的健康權益非常不公，健康議題不應有國界之分。信末並附上55位聯名致函的議員。

第72屆世界衛生大會（WHA）將在本月20日舉辦，世界衛生組織在中國施壓下今年三度未給予我國邀請函，蠻橫舉措已引起美、日、英、歐盟、德、澳、法、加拿大等多國發言挺台。

捷克眾議員在聯名致函信中表示，台灣已連續2年無法參與世界衛生大會，就連出席技術性會議的機會也被限制，這造成了全球防疫漏洞；信中提到，台灣先進的醫療技術與持續進步的傳染病防治能力，對世界衛生組織要維繫全球健康網絡的目標來說至關重要；信中並要求譚德賽應協助台灣參與今年的世界衛生大會。

此外，南美洲秘魯國會上月29日由台秘友好協會召集人Esther Saavedra議員領銜發起，共計有51名友我國會議員在全會中聯署聲明，支持我以觀察員身分參與本屆世界衛生大會（WHA）。聯署成員包括國會副議長及外交委員會、衛生委員會、外貿暨觀光委員會、科技委員會、教育委員會、能礦委員會、文化委員會及廉政委員會等主席，以及台秘友台協會5名議員。

對此，外交部表達誠摯感謝。

中國自民進黨2016年執政以來，多次施壓世界衛生組織，阻撓台灣參與世界衛生大會。暨2017、2018年以來，台灣今年連續第3年未接到世界衛生組織的邀請函，恐無法出席今年的世界衛生大會，2016年世界衛生組織給予我國的邀請函上則被加註「一中原則」等字樣。

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