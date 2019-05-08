首次直接表態！日本外相河野公開挺「台灣」參與WHA

2019-05-08 14:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣因中國阻撓，連續第3年未獲邀參與世衛大會（WHA）。日本外務大臣河野太郎今天則在推特上公開表示，日本支持「台灣」應作為觀察員參與WHA，是近三年來日本首次以直接表述方式支持台灣參與WHA。

WHA將於5月20日舉行，網路報名已於6日截止，世衛組織（WHO）在中國壓力下未發出邀請，台灣連續三年未受邀。中國外交部更囂張宣布，中國為了維護「一中原則」，決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。

美國與英國昨天接連力挺。美國透過國務院與AIT直言，將台灣排除於全球衛生、安全與執法網路外，將產生危險漏洞（dangerous loopholes），美國持續支持台灣擴大其顯著的全球貢獻，以及台灣對抗限制其適當參與世界舞台的行為；英國在台辦事處則表示今年如同前幾年支持台灣參與WHA，也公開並與志同道合國家一同向世衛（WHO）表態。

日本外務大臣河野太郎今天則在推特上公開表示，隨著全球化發展，針對全球公共衛生危機加強應對是不可或缺的，為了不在傳染病措施等方面造成地理空白，日本支持「台灣」應作為觀察員參與WHA。

過去兩年，日本都表達因為全球化的今日跨境傳染疾病威脅逐漸升高，不應遺漏任何「特定區域」，造成地理上的空白；間接支持台灣。河野外相今日的公開挺台，則是日本近三年來首次以直接表述方式支持台灣參與WHA。

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