施政民調提升 黃偉哲：最好的母親節禮物

2019-05-10 22:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕母親節即將到來，台南市長黃偉哲今（10）日帶著溫馨喜氣的火鶴，在永華市政中心送給洽公民眾，感謝所有母親的辛勞，同時也和現場民眾一起合影，共同祝福所有母親佳節快樂。

黃偉哲說，母親總是把好的留給我們，所以我們更應該給她最好的，六甲火鶴，台語發音有「最好」的音義，所以用最好的火鶴送給最好的母親。

除了洽公民眾，黃偉哲也準備火鶴禮盒，贈給市議會女性議員、市府女性首長及南市女性卓越市民們一起歡慶母親節。

黃偉哲打趣說，母親節要送禮物感謝另一半，千萬不要忘了送禮物，「忘了送禮物，一定會有事情」。

此外，今天《美麗島電子報》公布5月台南市民調結果，黃偉哲的滿意度為56.8％，信任度則為60.8％。對此，黃偉哲說，感謝民眾對他的支持，這一切都是市政團隊的努力，剛上任4個多月，能夠獲得民眾肯定，在母親節前夕得知這個訊息，也是給媽媽最好的母親節禮物，「晚一些也會打電話告知媽媽，這次民調有所提升」。

黃偉哲說，最大的對手還是自己，他會自己跟自己比，並跟他剛上任的時候比，跟就任滿月與一百天的時候比，如果一直有往上，會一直努力，不會以此為滿足，民調第一名是鄭文燦，他的滿意度有7成，他還會繼續努力，步步追趕。

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