外傳「滅賴三部曲」 黃偉哲：有心人挑撥離間

2019-05-09 21:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於媒體報導傳出「滅賴三部曲」，台南市長黃偉哲今（9）日受訪表示，這場民進黨初選，在他看來基本上仍是在君子之爭範疇內，「滅賴」說法是外界有心人挑撥蔡英文與賴清德關係，製造民進黨內的不安。

黃偉哲說，民進黨初選雖然有蔡英文及賴清德兩人的競爭，基本上仍在君子之爭範疇內，沒有超過君子之爭的紅線，但他總覺得外界、尤其是競爭的國民黨，對民進黨內事情特別有意見，因此他呼應蔡英文陣營的說法，外界想要挑撥、離間蔡賴關係，用心可議。

此外，外傳「滅賴三部曲 」所謂第一部「斬斷後路」，就是曝露賴清德在台南市政府台北辦公室活動。對此，黃偉哲重申強調，市府已清楚說明，並沒有具體證據證明賴在北辦從事競選活動，或是開競選會議，北辦亦沒有提供做競辦計劃，也沒有這樣的人員進駐。

黃偉哲說，台南市府台北辦公室沒有作為賴清德競選辦公室，媒體刻意炒作為賴的競選辦公室，實在太超過了，這可能是有政治圖謀，相信不是來自黨內，而是外界有心人挑撥離間，製造黨內不安，實在讓人遺憾。

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