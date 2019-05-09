台南農漁產品銷售 黃偉哲：成長50％

2019-05-09 21:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕接連去年市長選舉及今年立委補選後，拚農漁產銷經濟成了「政治顯學」，台南市政府今（9）日與全聯福利中心合作宣傳「台南物產展」，市長黃偉哲受訪表示，今年台南農漁產品銷售，和去年同期比較，應有50%以上的成長。

黃偉哲說，台南有15項優質農漁產品在全聯上架，配合原先就上架農產品，透過全聯全國行銷體系通路，讓全國民眾能夠品嘗到台南優質農漁產品，事實上這段時間，他上任以後，6都市長都在拚農產品銷售，但都是以外銷為主，無論是銷到中國、港澳地區、日本、新加坡等，好像對國內市場還沒有想到，所以特別選擇跟全聯通路合作，拓展產地鮮採直銷。

至於外銷成績多少？黃偉哲表示，通常是年底統計，現在因為有些農漁產品還在上市中，有些農漁產品還沒開賣，但是跟去年同期比起來，樂觀期待應該至少有50%以上的成長，例如去年此時，大家正煩惱高雄的香蕉、台南的鳳梨，但今年到目前為止，都沒有聽聞這樣狀況，可見不管是消費量或是銷售價格，農民基本上還算是比較滿意。

黃偉哲表示，出席這次宣傳會之前，他正好聽到高麗菜一顆200元的消息，令人感嘆沒多久前每顆高麗菜才10元，沒想到菜價變化如此大，這個時候，全聯採購台南優質農特產，並和台南的農漁民契作，就發揮平抑菜價的功能。

全聯執行長謝健南表示，台南是全聯農漁產品前2大供應地，整年度採購金額達5億，其中水產約占3億以虱目魚、白蝦、文蛤為大宗；蔬果約2億，以芒果、文旦為主，為支持在地農產，採購金額逐年提升。這次全聯推出台南物產展，5月10日至6月13日，精選來自台南學甲、東山、玉井、將軍、七股、關廟等地的物產，預計售出超過800噸的生鮮蔬果，預計此檔可創下超過4000萬元業績。

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