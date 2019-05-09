賴清德借南市北辦挨批 黃偉哲：別沒人性

2019-05-09

〔記者楊金城、蔡文居／台南報導〕有媒體報導前行政院長賴清德以台南市政府台北辦公室做為競選基地，有公器私用之嫌，賴清德昨天到台南官田烏山頭水庫祭拜八田與一時，澄清報導並非事實，南市北辦不是他的競選辦公室。

賴清德提出三點聲明：一、台南市政府台北辦公室並非賴清德競選辦公室；二、賴清德北上討論競選相關事務或與專家學者討論政策，都是租用商務會議室或其他場所使用；三、當天朋友前來加油打氣，基於就近方便，才商借台南市政府台北辦公室，參選之初已向市長黃偉哲及市府說明。

台南市長黃偉哲昨在市議會受訪也表示，見見老朋友不是什麼壞事，這是台灣人的人情義理，不要因選舉而擴大解釋，也沒必要因選舉而變得這麼沒有人性。

黃偉哲說，北辦不容許從事政治活動，目前沒有任何證據證明是從事政治活動，不用凡事都用政治鬥爭角度來看。

他說，週刊用多達九頁的篇幅大肆報導，好像面臨國安危機一樣，這背後有什麼動機跟操作，值得進一步了解。從人性的角度、法制層面來看，如果賴及市政府有違法的地方，都應該依法追究；如果沒有的話，為了一個選舉搞成這樣，其實大可不必。

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