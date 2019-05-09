市話、手機民調爭議 柯文哲：誤差不大

2019-05-09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨二○二○總統初選是否將手機納入民調，引發蔡賴間的爭論，台北市長柯文哲昨受訪表示，手機民調可以做，但「校正」（指根據統計模式，推算拒訪、不表態民眾支持意向的相對比重，再分配到原先各自的支持度，得到的預測值）會比較麻煩。

他並透露，自己做過研究，台灣絕大多數的政治人物，在不同年齡層支持度落差不會超過十五％，所以用市內電話還是手機做民調的誤差度不大。

稱手機民調對自己影響較大

柯文哲昨主持里長座談會前被問及對手機民調的看法，他指出，手機民調不是不能做，校正要怎麼做比較麻煩，「因為現在年輕人很少用桌機，通常做出來之後，要按照那個地區、不同年齡層的比例校正。」

柯文哲並表示，自己做過研究，事實上用市內電話和手機做民調的誤差度不大，會有問題只有柯文哲（意指自己在年輕人中的支持度高，而年輕人使用手機居多，如果納入手機民調，對他有較大影響）；如果是縣市長會有影響（地區性分析），但如果是總統的話，這因素就被拿掉了，除非打到外國人的手機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/