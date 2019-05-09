陸委會推出中配微電影 陳明通：兩岸需相互理解

2019-05-09 17:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今天推出最新微電影《相互理解 愛無距離》，以中配第二代的視角，描述來自寧夏的母親努力融入台灣社會，展現自己的價值、實現夢想。陸委會主委陳明通致詞時表示，不僅家人間需要相互理解，兩岸也需要相互理解與認知。希望北京當局能尊重中華民國是主權獨立的國家，也尊重台灣2300萬人民心聲。

這次微電影主角、中配李海蓉來自中國寧夏，影片描述她如何透過開餐廳融入台灣社會，以及她的孩子如何因為社會歧視，從逃避中配子女的身分，到理解、接受母親的感受。

李海蓉在發表會中說，回想嫁來台灣，一直都覺得一無反顧，直到今年初父親過世，自己不能回去看父親最後一面，才第一次感到遺憾。這次的影片確實完整呈現了在台中配的心路歷程。

陳明通也提到，考量近年來兩岸婚姻型態已有所改變，陸委會已研擬兩岸人民關係條例第22條修正草案，放寬還沒領到身分證、經許可在台灣長期居留的陸配，可報考導遊、領隊、保險代理人和保險經紀人等4類專技考試，也協助陸配朋友發揮所長，落實政府對中配生活權益的保障。

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