台灣有「中共同路媒體」？ 陸委會：提醒國人假訊息氾濫

2019-05-02 18:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安局副局長陳文凡今赴立法院外交及國防委員會報告時指出，國內的「中共同路媒體」也是假消息的來源之一。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會被問到是否掌握「中國同路媒體」？他表示，政府相關機關各有專業分工， 目的在提醒國人，中共假訊息氾濫，對台灣民主、國家安全的影響，相關機關會共同努力強化民主防衛機制。

對於是否有「中共同路媒體」的名單？邱垂正坦言，陸委會沒有相關的名單。被問到報導中國的「一國兩制台灣方案」、「武統」研討會、座談會，是否會被歸類為中共同路媒體？邱垂正指出，中華民國政府尊重新聞自由，只要是專業、客觀、公正的報導，就沒有違法的問題。

至於流亡美國的中國政治經濟學者何清漣新書「紅色滲透」，她在書中揭露，「新華社」等中國官媒派駐海外記者被北京政府賦予情報蒐集任務。而中國官媒駐台多達31人，是否重新審視現行中媒來台駐點的相關規定？邱垂正說，政府相關部門會密切關注、積極查處、嚴加防範。

邱垂正指出，中國大陸以各種方式，介入台灣與其他民主國家的選舉，這是國際社會普遍的認知與公認的事實，政府會致力維護各項選舉的公平與公正，並強化相關的管理機制，避免選舉遭外力不當的干預、破壞民主機制的運作。

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