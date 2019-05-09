因應中國文教統戰對策 教部將邀學校會商

2019-05-09 14:01

〔記者李欣芳／台北報導〕中國頻頻發動對台文教統戰，目前又透過親官方的中華文物交流協會等單位要落地招待台灣文史教師登陸參與中華歷史文化研習營，引發爭議，教育部次長范巽綠今天受訪時認為，中國對台文教統戰的問題非常複雜，教育部與陸委會定期舉行會議進行討論，教育部未來也會與學校討論，她呼籲大家對中國以落地招待等方式進行的文教統戰，務必要有更大的警覺性。

本報日前披露，中國親官方的中華文物交流協會與陝西省文物交流協會委託台灣的沈春池文教基金會，合作舉辦「中華歷史文化研習營」，將在7月2日到9日邀台灣國文科、歷史科國高中教師到陝西、甘肅進行專題講座與座談，並造訪陝西歷史博物館等景點，登陸的台灣教師只要繳交18000元的機票費用與5000元行政團費，中方則招待食宿及當地交通費用。

值得注意地是，陸委會掌握資料顯示，中華文物交流協會的會長，目前是由中國國家文物局局長劉玉珠擔任。由於該協會形同被中國官方控制，民進黨立委林俊憲就抨擊中國以落地招待方式舉行「中華歷史文化研習營」，是要以文教交流為掩飾，行統戰之實。我國安人士也認為，中國對台灣的文教統戰問題嚴重，建議教育部應有明確對策與行政管控措施，例如可對登陸中國的教師採全面報備制，具行政職的教師若接受落地招待登陸，不准給予公假。

教育部次長范巽綠今天出席行政院院會後記者會，她受訪時表示，對於中國的文教統戰，包括以落地招待等方式進行，問題非常複雜，教育部與陸委會定期會舉行會議，討論最新的情勢發展，以及會商中國許多明確以統戰為目標的作為及相關敏感性問題，我們會去了解整體學校、教師、學生與中國交流的狀態，儘可能掌握這方面的狀態。

范巽綠說，她相信包括大學在內的學校們，也會與政府有一樣的警覺性，了解這（指文教統戰）與原來學術的交流是有差異的，他們要做區分。

被詢及中方以落地招待方式邀台灣教師登陸，這是否OK？范巽綠說，這一定要與陸委會討論，因為我們必須先掌握這個狀態是什麼？

據悉，國安人士認為台灣教師若登陸接受中方的落地招待，並不妥當，因為中國落地招待一定有其政治目的，被詢及此事，范巽綠說，相關單位都在做許多密集的討論，落地招待這件事已有很多年的歷史，大家務必要有更大的警覺性，然後予以掌握，再想如何因應這樣的做法。

范巽綠說，教育部會與陸委會再進一步會商，同時也會與學校做一些討論。

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