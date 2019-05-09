台灣是中國不可分割的一部分？ 台大教授舉史料打臉

2019-05-09 17:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕鴻海董事長郭台銘有意角逐下屆台灣總統，訪美國時卻提到：「從神明來看，我們100％同意台灣是中國不可切割的一部分……」，用媽祖及關公信仰來描述台灣是中華民族、大家都來自中華民族等語，但該說法卻在國內引發部分質疑。

對此，台灣大學歷史系教授周婉窈在臉書重提20年前自身研究的論文報告〈明清文獻中「臺灣非明版圖」例證〉，透過歷史史料紀錄，反駁「台灣自古與中國不可切割」論。

論文中引述《明實錄》萬曆44年（西元1616年）有「雞籠逼我東鄙，距汛地僅更數水程」，雞籠是指台灣基隆，東鄙代表東邊邊境，顯見台灣屬於海外地方；還有，《清聖祖實錄》康熙22年（西元1683年）10月10日條：「……臺灣屬海外地方，無甚關係，……」，明白說明台灣是海外地方，數條官方文獻皆清楚指出，台灣被清廷收入版圖之前，不是中國的領土。

周婉窈臉書回憶，1990年代中期，回台工作時，發現「台灣是中國神聖不可分割的領土」的主張很盛，但史料全然不是這麼一回事，上述論文在中研院報告後，引來其他學者如施添福迴響，認為終於能把疙瘩摳掉。

周婉窈指出，以前史料難入手，早期閱讀台灣史前輩資料常有困惑，更曾詢問前輩學者王世慶是否相信「台灣自古以來就是中國不可分割的一部分」，王回答，不一定有相信。

周婉窈說，慶幸終於能自由地研究台灣歷史，也累積不少成果，現在大概只有歷史文盲才能大聲講「台灣自古以來就屬於中國」吧？

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