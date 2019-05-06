中謬稱「妥善安排台灣參與全球公衛」 陸委會：天大謊言
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中國外交部與國台辦今天謊稱中國可妥善安排台灣參與全球衛生事務，「根本不存在防疫缺口」。陸委會批北京散布天大謊言，表達嚴正抗議與譴責。（歐新社）

中國外交部與國台辦今天謊稱中國可妥善安排台灣參與全球衛生事務，「根本不存在防疫缺口」。陸委會批北京散布天大謊言，表達嚴正抗議與譴責。（歐新社）

2019-05-06 20:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣因中國阻撓，今年很可能再次無法參與世衛大會（WHA）。中國外交部與國台辦今天仍老調重彈，將台灣無法參與歸咎於「民進黨造成的」，並謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。陸委會今天對相關謬論表達嚴正抗議與譴責，批北京散布天大謊言。

WHA將於5月20日登場，但由於中國打壓，台灣獲邀機率仍低。中國外交部發言人耿爽今天在例會上指出，台灣參加WHA是基於「一中原則」的兩岸政治基礎、透過兩岸協商的特殊安排，但民進黨執政以來，政治基礎不復存在。為了維護「一個中國」原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。

耿爽並進一步表示，在「一中原則」下，中國將對台灣參與全球衛生事務作出「妥善安排」。譬如台灣專家可參與相關技術會議，世衛專家亦可赴台提供協助，確保台灣能及時獲得和通報訊息。這些安排確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對，「所謂國際防疫體系出現缺口根本不存在，不過是民進黨當局圖謀參與的謊言和藉口」。

馬曉光6日也表示台灣WHA「必須按照一中原則處理」，如今無法參與是「因為民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識造成的」。馬曉光並稱，中國始終高度重視台灣同胞的健康福祉，在一中原則前提下，採取多項措施促進兩岸衛生領域合作交流，並對台灣參與全球衛生事務做出「妥善安排」，體現對待台灣同胞的善意和關心。

陸委會今天重批，中共外交部和國台辦的不實謬論，是對外散布天大謊言。陸委會批評，中共當局以其片面設定之「一中原則」，錯誤引用聯大2758號決議及WHA25.1號決議，剝奪台灣民眾的健康權益，更嚴重破壞全球衛生安全。

陸委會並針對北京當局再次阻撓我WHA，表達嚴正抗議及譴責。陸委會說，中國不僅違背WHO憲章，更印證其漠視台灣2300萬民眾的健康權益。陸委會強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我國的權利和義務，「無需中共同意」，也只有台灣政府才能為2300萬台灣人民的健康安全負責。

陸委會說，台灣醫療衛生實力及專業的貢獻，受到國際社會肯定，北京當局卻不斷阻撓台灣參與，受害的是包括中國大陸人民在內的國際社會，國際防疫體系勢將因為台灣無法參加而出現缺口。陸委會再次正告中共當局，全球人類的健康權益不應遭受其無理的政治操弄，北京今天的無理自白正完全暴露出打壓台灣的事實，台灣人民不會屈服，更將認清其險惡面目。

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