中謬稱「妥善安排台灣參與全球公衛」 陸委會：天大謊言

2019-05-06 20:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣因中國阻撓，今年很可能再次無法參與世衛大會（WHA）。中國外交部與國台辦今天仍老調重彈，將台灣無法參與歸咎於「民進黨造成的」，並謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」。陸委會今天對相關謬論表達嚴正抗議與譴責，批北京散布天大謊言。

WHA將於5月20日登場，但由於中國打壓，台灣獲邀機率仍低。中國外交部發言人耿爽今天在例會上指出，台灣參加WHA是基於「一中原則」的兩岸政治基礎、透過兩岸協商的特殊安排，但民進黨執政以來，政治基礎不復存在。為了維護「一個中國」原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」。

耿爽並進一步表示，在「一中原則」下，中國將對台灣參與全球衛生事務作出「妥善安排」。譬如台灣專家可參與相關技術會議，世衛專家亦可赴台提供協助，確保台灣能及時獲得和通報訊息。這些安排確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣均可及時有效應對，「所謂國際防疫體系出現缺口根本不存在，不過是民進黨當局圖謀參與的謊言和藉口」。

馬曉光6日也表示台灣WHA「必須按照一中原則處理」，如今無法參與是「因為民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識造成的」。馬曉光並稱，中國始終高度重視台灣同胞的健康福祉，在一中原則前提下，採取多項措施促進兩岸衛生領域合作交流，並對台灣參與全球衛生事務做出「妥善安排」，體現對待台灣同胞的善意和關心。

陸委會今天重批，中共外交部和國台辦的不實謬論，是對外散布天大謊言。陸委會批評，中共當局以其片面設定之「一中原則」，錯誤引用聯大2758號決議及WHA25.1號決議，剝奪台灣民眾的健康權益，更嚴重破壞全球衛生安全。

陸委會並針對北京當局再次阻撓我WHA，表達嚴正抗議及譴責。陸委會說，中國不僅違背WHO憲章，更印證其漠視台灣2300萬民眾的健康權益。陸委會強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我國的權利和義務，「無需中共同意」，也只有台灣政府才能為2300萬台灣人民的健康安全負責。

陸委會說，台灣醫療衛生實力及專業的貢獻，受到國際社會肯定，北京當局卻不斷阻撓台灣參與，受害的是包括中國大陸人民在內的國際社會，國際防疫體系勢將因為台灣無法參加而出現缺口。陸委會再次正告中共當局，全球人類的健康權益不應遭受其無理的政治操弄，北京今天的無理自白正完全暴露出打壓台灣的事實，台灣人民不會屈服，更將認清其險惡面目。

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