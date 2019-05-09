浮洲橋下路只鋪一半 里長怨：可能我卡細漢

2019-05-09 11:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天舉行板橋區第3場行動治理座談會，邀請里長出席，反映地方民情。有里長提到，環河西路5段有圍籬多次掉落砸傷民眾，但詢問市府各單位，都沒人要處理；也有里長抱怨，浮洲橋下引道的路面竟然只鋪一半，「可能我卡細漢？」

歡園里長王國龍提到，浮州車站附近環河西路5段人行道旁，有片鐵皮圍籬多次掉下來，砸中路過的騎士造成受傷，但詢問市府相關單位，區公所、工務局、水利局都說不是他們的土地，沒有人要承認，旁邊水溝垃圾一堆，也無人清理，希望辦理會勘釐清權責。

侯友宜聽到後，立刻轉頭詢問板橋區長林耀長，但林耀長表示，他也是第一次聽到里長反映，不曉得里長指哪個地方，會再前往了解。

龍安里長黃春生說，市府力推都更三箭政策，但里內有地區被劃為「住二」用地，道路狹窄，容積率只有160%，都更是不可能的事實，就算舉辦再多場座談會也沒用，污水下水道永遠不能做，不知道要等到何年何月才能解決？

成和里長鄧月茶抱怨，浮洲橋下兩側道路破損老舊，但一半有鋪設，另一半沒有鋪，「可能我卡細漢」，這種感覺很不好，她要求市府前往會勘，如果承認有疏失，「要不要跟我們道歉？」

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