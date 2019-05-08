爭取淡北道路興建 侯友宜下午出席環評大會

2019-05-08 10:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕為紓解淡水台二線交通壅塞問題，台北縣時代規劃興建淡水河北側平面道路（簡稱淡北道路），因涉及環保、生態與北市端交通衝擊等爭議，全案延宕20年，今年3月提送環評大會審查未通過，今天將「補件重考」。新北市長侯友宜下午將出席環評大會，盼爭取過關。

侯友宜今天在市政會議受訪指出，淡北道路是居民殷殷盼望20多年的建設，目前淡江大橋、淡海輕軌都有實質進度，唯獨淡北道拖延多年，這也是淡水地區最重要的救命道路，台二線每年有729輛救護車進出，興建淡北道有迫切需要。此外，淡海新市鎮第一期與第二期開發，淡北道路是重要的影響關鍵。

侯友宜強調，對於環境生態與歷史文化保存，市府會善盡職責，希望擁有交通便捷的同時，兼顧環境保護，這是大家共同的目標。期許今天的環評大會得到委員支持，市府已把相關資料補足，向委員報告。

針對環保團體關心的紅樹林保育及生態問題，侯友宜表示，市府進行水質、環境、生態與多元物種監測，積極回應環團的疑慮，也感謝環團提供寶貴意見，市府會做到應盡的責任，爭取環團支持。

至於淡北道可能造成北市端的交通衝擊，侯友宜說，雙北合作會議曾針對淡北道路議題充份討論，兩市的交通局同仁已進行專業評估，將對台北市的衝擊及影響減到最低，雙北基本上有共同方向，台北市長柯文哲也講得很清楚，「專業對專業，解決交通問題」。

淡北道路聯盟發起人張連榮說，3年前高齡90歲的母親車禍送醫，短短10分鐘的路程，卻讓他們塞在車陣約半個小時，因此淡北道路非蓋不可，蓋一條給淡水人救命的道路，這是淡水人卑微的要求，有這麼困難嗎？難道淡水人的生命不如一根水筆仔嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/