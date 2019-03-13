淡北道路爭議22年 侯友宜出席 環評大會要求補件再審

2019-03-13 20:06

〔記者劉力仁／台北報導〕爭議長達22年的淡北道路規劃案環評，歷經被駁回、法院撤銷、更改設計、重新送審等歷程，今天進入環評大會審查，因環評委員認為新北市府對於大眾運輸運量、周遭民眾生活環境衝擊、文化景觀、生態衝擊等評估不足，要求補件再審。

環保署環評大會今天審查「淡北河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）」環評案，預定路線沿淡水河右岸紅樹林至竹圍路段後轉台北市大度路，大致呈南北走向；北起淡金路與中正東路交叉路口，南迄台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里。

全案於1996年開始規劃，當時採高架設計，2000年被環評大會駁回；2008年7月台北縣政府宣布繼續推動興建淡北道路，改以沿河平面道路，2011年6月環保署有條件通過環評，但環團認為環評會議沒有完整評估對紅樹林生態的衝擊，向台北高等行政法院提出行政訴訟，2013年9月4日台北高等行政法院撤銷環評結論及環保署訴願決定。2015年新北市政府重新送件審查，並進入比較嚴謹的二階環評審查，去年8月23日在環保署進行二階環評第一次初審，環評委員要求補件說明對生態、交通衝擊等影響，新北市去年11月底前再送審，去年12月環評二階初審建議通過，今天進入環評大會審查。

新北市長侯友宜親自到場，議員、環團也出席。侯友宜強調淡水聯外道路常態性壅塞，興建淡北道路可有效解決淡水塞車問題，新北市政府會規劃跳蛙公車、公車專用道、智慧化儀控、高乘載管制等方式，降低交通負荷；台北市政府代表表示，尊重環評審查結果。

環團表示，淡北道路雖短時間可以分散淡水車輛，但長期來看，會鼓勵及吸引民眾開車到淡水，造成更大的交通負擔，道路也破壞了河岸景觀。北市端民眾則擔心，淡北道路將帶給北投大量車潮，破壞生活品質。

經過冗長討論，環評委員質疑新北市政府評估未來淡海輕軌加上淡江大橋的大眾運輸率在130年可達59.4％，還有增加竹圍路廊進入大度路約5.98％交通量過於樂觀，對於市府提出對紅樹林生態、文化資產、周圍相關計畫之相容性，仍有疑慮，委員也希望新北市府評估縮小開發規模、設置單線公車或BRT專用道可行性，要求補件再審查。

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