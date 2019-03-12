政策轉彎？柯P允出錢蓋淡北道路 黃郁芬：花錢買塞車炸彈！

2019-03-12 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（11）日與新北市長侯友宜會面，兩人聚焦淡北快速道路案，柯文哲稱「錢沒有問題，我們可以出，可以幫忙出」，表示工程費不會計較。對此，時代力量台北市議員黃郁芬質疑，為何未見交通評估報告就先政策轉彎，這是「花錢買塞車炸彈」。

黃郁芬昨日於臉書發文表示，柯文哲一掃過去反對立場，爽快答應台北市出錢沒問題，但淡北道路對台北市的交通衝擊影響評估報告在哪裡，「若沒有審慎、科學的評估作為基礎，請問政策轉彎的依據是什麼？」

黃郁芬指出，郝市府到柯市府時期，北市交通局對此案態度保留，因為造價近50億的淡北道路不但帶來生態衝擊，也可能增加私家車的使用，不利於推廣大眾運輸。更重要的是，淡北道路將讓塞車點轉移，車流會從淡水轉移到北投地區，造成台北市區塞車。若淡海新市鎮湧入更多人口，交通狀況更難以想像。

此外，淡北道路案於2013年環評經訴訟被撤銷，如今再次進入二階環評，環評程序還沒走完，柯文哲就對媒體放話說台北會出錢，「我們不禁要質疑，為何經過一席談話之後，原本充滿爭議的淡北道路一案，可以得到市長慷慨的口頭買單？」

對於此案，交通部尚未回應書面質詢，過去調閱北市交通局對淡北道路有關的研究報告，卻只獲得轉發新北市委託開發單位進行的資料。交通部公路總局的《大淡水地區聯外交通改善策略評估》也遲遲未公開。

黃郁芬表示，即使台北市支持興建，也應該提出具信服力的資料來說服人民，公共政策應據可靠實證的研究做為基礎，才能做出對市民最有利的決策，「請柯市長和交通局具體說明對淡北道路案的評估依據為何，並且提出對台北市交通衝擊影響的資料佐證。」

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