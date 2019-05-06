侯友宜與里長座談 地方提新設新樹所、新莊公墓遷葬

2019-05-06 23:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天和新莊區84位里長座談，里長表示希望新莊第一公墓盡速遷葬，並將原地公園化；也有里長反映新樹派出所遲未成立。侯友宜表示，新莊是快速發展中的都市，的確應該將舊有的鄰避設施往外移，另外，也要求新莊警分局3個月內檢討新樹所警勤區，以服務民眾為優先，重新規畫。

侯友宜說，新莊的發展今非昔比，鄰避設施如公墓，可以外移至開車半小時內能抵達、更外緣的行政區，如鶯歌、五股等，不一定要葬在新莊當地。若現有設施無法遷葬，也應讓生命紀念館的設施與時俱進，顧及民眾感受。

新北市政府殯葬管理處長黃秀川則說，新莊第一公墓現有5千多門墳墓，必須等遷葬完畢後，原地才執行公墓公園化，對於現地的規劃，目前主要進行新莊第二生命紀念館的環境影響評估，環評將於明年8月完成，未來第二生命紀念館也能容納新莊第一公墓部分遷葬需求。

而新樹派出所所需空間，新莊警分局長林武宏說，已經爭取新樹路「Super讚」集合住宅提供公益回饋空間，警政署也已經於2014年核准成立，但原先劃分的新樹派出所轄區，有西盛、光華和瓊林里3個里別，但經過民意調查，僅有新樹派出所所在的西盛里民希望納入新樹派出所轄區，其他都希望就近維持原派出所轄區，因此暫緩。

侯友宜則說，希望新莊警分局3個月內重新檢討警勤區劃分，分析報案距離、交通所需警力，分析哪些區域適合由新樹所服務，重新規劃。

侯友宜更說，全市都在推共融式特色遊戲場，但他發現新莊最少，很多親子都要遠赴其他行政區，他會要求相關單位優先在新莊規劃共融遊戲場。

另外，里長也反應丹鳳捷運站旁的民安路拓寬瓶頸、新設停車空間、四維市場交通、民安西路共管、特色遊具等議題，侯友宜承諾里長提到的議題都會列管，並由3位副市長追蹤進度，半年後再舉行座談會。

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