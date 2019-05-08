淡北道路二階環評未過 侯友宜：尊重

2019-05-08 19:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭議20年的淡水河北側平面道路開發案，今天進行第二階段環評大會審查未通過，委員會要求新北市政府針對7點意見補充修正後，7月31日前送專案小組審議。新北市長侯友宜對於結果表示尊重，但希望這條淡水人殷殷期盼的救命道路早日興建，民眾能有平安回家的路。

侯友宜今天下午出席環評會議，爭取環評案過關，雖然結果不如預期，但市府強調，為了淡水居民及交通順暢著想，將持續爭取淡北道路開發，不讓淡水民眾失望。

侯友宜說，雖然市府已補足相關資料，並極盡說明之能事，但委員仍有不一樣的聲音與想法，市府予以尊重，對於環評委員的要求，將於7月31日前補足文件，再送專案小組審查。

侯友宜強調，市府對於環境的永續保護、文化資產保存，一定會盡到應有的責任，在交通開發與環境生態保護取得平衡點，希望淡北道路解決淡水區域發展及產業發展問題，讓居民有一條平安回家、救命的路。

市府工務局強調，興建淡北道路一直是淡水地區居民長期關注的公共議題，感謝20年來各界人士鍥而不捨鼎力相助，如今剩下最後一哩路即可完成，未來將與地方民代攜手努力，共同完成雙北環河路網的願景拼圖。

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