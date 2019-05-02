侯友宜行動治理接地氣 藍綠民代都肯定

2019-05-02 10:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天舉行板橋區第2場「行動治理座談會」，邀請里長針對地方建設提出建議，展現「接地氣」的精神。有里長說，他任職9屆里長以來，從來沒有一位縣市首長願意下鄉與基層面對面溝通，與會的民進黨議員何博文、國民黨議員林國春及國民黨議員江怡臻等人，也對此作法表達肯定。

多位里長針對道路養護、污水下水道、電纜地下化、停車場興建、都市更新與市場改造等議題提出討論，由相關單位逐一回覆。

何博文表示，關於電纜地下化、停車場空間不足等問題，盼市府提出因應對策。另外，希望中廣放送所園區6月完成後儘速開放。市府舉辦行動治理座談會，由市長直接站上第一線，面對基層處理問題，應給予肯定，「各單位皮要繃緊，把事情做好」。

林國春說，針對海砂屋等危險建物都更，應多提供獎勵誘因；至於夜間不妨礙消防通道及公共安全的違規停車，請警方不要刻意開單。

江怡臻肯定侯友宜率領局處首長及官員，和里長面對面溝通，以高效率解決問題，有助於市政工作順利推動。

侯友宜表示，這是自己應該做的，會議中里長提出的建議及問題，研考會必須列管追蹤，定期與里長聯繫，做得到的事情要說明辦理進度，做不到的事情也要講清楚原因，大家互相體諒，有些事情不是一時半刻可以做好，半年後將請副市長針對列管案件再辦一次座談會，1年後他會再與里長面對面溝通。

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